¿Qué pasó en San Fernando, Tamaulipas? Abandonan 6 cuerpos con mensaje

¿Qué pasó en San Fernando, Tamaulipas? Abandonan 6 cuerpos acompañados por un mensaje, mismo que se encontraba escrito en una cartulina.

El hallazgo se reportó durante las primeras horas de este martes 12 de diciembre 2023, a las afueras de un inmueble ubicado en el ejido Emiliano Zapata, en la calle Francisco I. Madero, esquina con General Luis Caballero, del municipio de San Fernando.

Asimismo, durante la tarde se dio a conocer un bloqueo carretero, localizado en la autopista Laguna-Carboneras de San Fernando, el cual donde ya se encuentran autoridades tratando de liberar el tráfico.

La Vocería de Seguridad del estado de Tamaulipas, informó este día que fueron reportados 6 cuerpos abandonados en San Fernando, los cuales, estaban acompañados con un mensaje .

De acuerdo con las autoridades, fue a través de una llamada anónima al 911 que tuvieron conocimiento de la situación, por lo que se desplegó un operativo en la zona.

Elementos de la Guardia Nacional, así como agentes de la Policía Estatal acudieron hasta el inmueble en el ejido Emiliano Zapata de San Fernando, sin embargo, no encontraron los cuerpos ni el mensaje.

Precisaron que al llegar al lugar donde fueron reportados los hechos no encontraron ningún cuerpo, no obstante, se hallaron manchas hemáticas, por lo que se requirió de la presencia de agentes periciales para el levantamiento de las pruebas correspondientes.

Más tarde, a través de redes sociales, se difundió un video en donde sí es posible observar los 6 cuerpos abandonados, así como el mensaje que se reportó.

En la grabación se muestran a los cuerpos completamente apilados afuera del inmueble reportado, acompañados por una cartulina fluorescente, en donde se lee el texto dirigido al Cártel Jalisco Nueva Generación y a los Zetas Vieja Escuela.

“Este es un mensaje para ustedes ‘CJNG’ y ‘MZ’, aquí en Tamaulipas no son bienvenidos, no se dejen ‘enwilar’ por el pendejo de Chuy que no cuida ni a su gente, menos va a cuidar la suya, ATT: Cártel del Golfo”.

Narcomensaje