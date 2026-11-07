Autoridades de Tamaulipas confirmaron que tres policías estatales están siendo investigados por la muerte de niña en Matamoros, ocurrida tras un operativo en dicho municipio.

Carlos Arturo Pancardo, secretario de Seguridad Pública, confirmó que los agentes pertenecen a la Guardia Estatal, quienes ya están bajo investigación de la Fiscalía de Tamaulipas.

Tres policías de Tamaulipas bajo investigación; hasta el momento no hay detenidos

Según informes preliminares de las autoridades, los hechos que derivaron en la muerte de una menor de 7 años ocurrieron tras un enfrentamiento armado, en el cual un helicóptero de la Guardia Estatal repelió las agresiones en tierra.

Puntualmente, los hechos se desencadenaron a raíz de la captura de Axel Alfredo, alias “Axel”, identificado como cabecilla de la facción Los Ciclones del Cártel del Golfo.

Señalaron que la detención generó violentas reacciones del grupo criminal, que incluyeron balaceras, quema de vehículos y bloqueos de vialidades.

En este escenario murieron seis civiles en total: cinco personas en accidentes automovilísticos al chocar contra las obstrucciones incendiadas, así como la menor.

Investigan si disparo de helicóptero de Guardia Estatal causó la muerte de Aranza Adailini (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Pancardo Escudero precisó que la representación social coordina las indagatorias, sin que hasta el momento existan órdenes de aprehensión ni oficiales detenidos.

Por ello, confirmó que los policías involucrados continúan desempeñando sus funciones operativas en la corporación.

Por su parte, la Guardia Estatal emitió un pronunciamiento manifestando su solidaridad con la familia de la niña y su disposición para aportar pruebas que sirvan al esclarecimiento de los hechos.