Adulta mayor abandonada en Playa Bagdad ya ha sido identificada por las autoridades de Matamoros, Tamaulipas; así como se dice que habría sido sedada, se espera resultados de exámenes toxicológicos.

El procurador de Matamoros, Héctor Gutierrez precisó que la adulta mayor abandonada en Playa Bagdad fue quien dio su nombre, identificándose como Nilda Perales Ramos, pese a las condiciones en las que se encontraba.

Asimismo, la adulta mayor abandonada en Playa Bagdad, además de identificarse dijo ser originaria de Laredo, Texas.

Ante ello, y en el resguardo del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), serán los que pedirá al consulado de Estados Unidos verificar su identidad de la adulta mayor abandonada en Playa Bagdad.

La abuelita abandonada en silla de ruedas en Playa Bagdad, en #Matamoros, habría sido sedada por días. La dejaron expuesta a bajas temperaturas y se logró conocer su identidad porque dejaron sus pertenencias en una bolsa. Platicamos con el #DIF local y nos contó sobre ella: pic.twitter.com/cdtj06aoM7 — Nacho Lozano (@nacholozano) December 19, 2025

Adulta mayor abandonada en Playa Bagdad fue sedada, se desconoce los motivos de su abandono

Ante el caso de la adulta mayor abandonada en Playa Bagdad, ya se llevá un proceso de investigación, pues se desconoce los motivos de su abandono y como es que llegó hasta el lugar de los hechos.

En los primeros indicios de las autoridades se cree que la adulta mayor abandonada en Playa Bagdad fue sedada durante días.

Por lo que ya se han realizado varios estudios toxicológicos a la adulta mayor abandonada en Playa Bagdad para confirmar la teoría de las autoridades.

Conforma a la búsqueda de las persona o personas que la abandonaron, aún se desconoce quienes fueron, sin embargo, en redes sociales circulan fotos supuestamente de Nilda Perales Ramos.

En las que amigos y familiares la buscan, así como en otras publicaciones precisan que habría llegado a Monterrey el 12 de junio pasado.

Por ahora, la adulta mayor abandonada en Playa Bagdad, identificada como Nilda Perales Ramos permanece en el resguardo del DIF en el Hospital General de Matamoros “Dr. Alfredo Pumarejo” donde recibe atención médica.