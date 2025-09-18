Alumnos del CETis 78 en Altamira, en el estado de Tamaulipas, golpearon a Julio César Barrón, director de esta institución, y el hecho comenzó a circular rápidamente en redes sociales.

El pasado miércoles 17 de septiembre, un grupo de alumnos se unieron contra el director del CETis 78 en Altamira, a quien acusan de acosar a estudiantes que asisten a este centro educativo.

A través de un comunicado, la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció las acciones que se realizarán para evitar estos actos de violencia, además de atender la denuncia de acoso de los alumnos.

Alumnos golpean a director del CETis 78 en Altamira por presunto acoso

Videos difundidos en redes sociales mostraron el momento exacto en el que un grupo de alumnos del CETis 78 en Altamira golpearon a su director por presuntos casos de acoso sexual y laboral.

Los alumnos exigían la restitución de Julio César Barrón, director del CETis 78, pero la protesta llegó a los golpes, rompieron ventanas y más, que elementos de seguridad siguieron arribaron al plantel a controlar la situación.

CETis 78 en Altamira (Captura de pantalla)

SEP lanza comunicado tras agresión al director del CETis 78 en Altamira, Tamaulipas

El jueves 18 de septiembre, la SEP emitió un comunicado sobre la agresión que sufrió el director del CETis 78 en Altamira e informó que ya se realizan las investigaciones ante las denuncias de acoso.

Como medida preventiva, el CETis 78 tomó clases a distancia hoy y se reanudarán las clases presenciales el viernes 19 de septiembre, cuando se realizará una jornada por la paz.

Golpean a director del CETis 78 en Altamira (Redes sociales)