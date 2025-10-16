Un grupo de estudiantes de la Facultad de Economía llevó a cabo una manifestación en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, durante la tarde del miércoles 15 de octubre.

En torno a la movilización pacífica que se realizó a las afueras de la universidad, se informó que se efectuó para protestar por un caso de abuso de un profesor a una alumna.

En la manifestación en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, los estudiantes acusaron que el mismo profesor ha protagonizado otros casos de abuso y acoso sin que haya sido sancionado.

Manifestación en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (@pulso_mx/X)

Ante las denuncias por un caso de abuso de un profesor contra una alumna, estudiantes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí efectuaron una manifestación afuera del plantel.

Durante la movilización que se celebró de manera pacífica, los alumnos revelaron que fue el pasado 8 de octubre cuando el docente cometió la agresión en contra de la estudiante.

Al respecto, señalaron que ese día, cerca de las 1 de la tarde, el profesor citó a la alumna en su cubículo personal con el pretexto de realizar una revisión de sus apuntes.

Sin embargo, denunciaron, el catedrático de la Facultad de Economía abusó sexualmente de la estudiante dentro del cubículo, por lo cual exigen justicia y que se castigue al agresor.

Lo anterior debido a que destacaron que ese no se trata del único caso de abuso cometido por el docente, toda vez que refirieron que ya ha sido acusado en diversas ocasiones.

Caso de abuso de profesor a alumna en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí ya fue denunciado

En la manifestación en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí para protestar por el caso de abuso cometido por un profesor contra una alumna, los estudiantes revelaron que ya hay una denuncia.

Sobre ello, los alumnos que se sumaron a la movilización indicaron que ya se presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, aunque se desconocen los detalles y el avance de la misma.

No obstante, reclamaron que las autoridades universitarias no han respondido de manera adecuada ante las acusaciones que se han presentado contra el docente durante los últimos 5 años.

Con respecto a dicho punto, los estudiantes de la Facultad de Economía revelaron que el profesor acusado de abuso contra varias alumnas solo ha sido suspendido, pero sigue recibiendo su salario.

Incluso, señalaron que conforme ha avanzado el proceso, se tiene conocimiento de que el agresor podría regresar a impartir clases en otra facultad de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

Por los hechos, exigieron la implementación de acciones efectivas para garantizar la seguridad y el bienestar de las alumnas, así como un proceso transparente que evite el encubrimiento.