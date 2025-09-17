Autoridades de FES Zaragoza UNAM enviaron un comunicado en el que revelaron que no habría clases este miércoles 17 de septiembre, tras amenaza anónima.

Fue a través de las redes sociales que se anunció que no habría clases en la FES Zaragoza UNAM, pero algunos alumnos y profesores se vieron sorprendidos y acudieron a las instalaciones.

Amenaza anónima provoca que se suspendan las clases en FES Zaragoza UNAM

La Facultad de Estudios Superiores (FES) Zaragoza de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció la suspensión de actividades este 17 de septiembre.

De acuerdo con un comunicado, se dio a conocer que no habría clases debido a que se recibió una amenaza anónima que provocó caos.

En esta amenaza se informaba sobre la presunta instalación de artefactos peligrosos en la FES Zaragoza UNAM.

“En la madrugada de este miércoles se recibió un mensaje anónimo donde se amenazaba con la instalación de artefactos qué podrían dañar a integrantes de la comunidad”, se lee en el comunicado.

Tras recibir esta amenaza, las autoridades determinaron la suspensión actividades académicas y administrativas para evitar poner en riesgo a alumnos y personal académico.

La amenaza recibida activo el protocolo de seguridad y se empezó una revisión exhaustiva del plantel con el objetivo de salvaguardar la integridad de toda la comunidad de la FES Zaragoza UNAM.

“Por esa razón se activó el protocolo correspondiente y se llevará a cabo la revisión de las instalaciones con la finalidad de salvaguardar la integridad de la población, por lo que suspenden todas las actividades hoy 17 de septiembre de 2025”, señala el comunicado.

Cabe recordar que hasta el momento son medidas de prevención y no se ha confirmado la presencia de algún artefacto peligroso en la instalación educativa.

Por el momento la FES Zaragoza UNAM no ha informado sobre la fecha en la que se podrá retomar las actividades presenciales.

FES Zaragoza UNAM no es la única instalación educativa que se ha visto obligada a aumentar su seguridad

Cabe recordar que la suspensión de clases en la FES Zaragoza UNAM, no es la única medida que se ha tomado en una instalación educativa.

Y es que estudiantes del Colegio de Bachilleres Plantel 20 del Valle denunciaron agresiones por parte de sujetos que presuntamente dispararon un arma de fuego en las inmediaciones del plantel.

De acuerdo con información compartida por Telediario, tras estos reportes difundidos en redes sociales las autoridades decidieron aumentar la seguridad del Colegio de Bachilleres Plantel 20 del Valle.

En la instalación educativa ubicada en la alcaldía Benito Juárez se ha aumentado la seguridad, no solo dentro del plantel sino también en los alrededores del colegio.

También se reforzó la vigilancia al no permitir la entrada de cualquier persona que no muestre credencial o tira de materias.

Las autoridades también han instado a los alumnos y personal administrativo no abandonar las instalaciones para evitar cualquier tipo de agresiones.

Estos dos casos han aumentado la preocupación entre la comunidad escolar.