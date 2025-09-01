Carlos Peña Ortiz, el alcalde de Reynosa, Tamaulipas, se casó en el Museo del Ferrocarril que construyó con recursos públicos por un monto de 500 millones de pesos.

De acuerdo con lo indicado en reportes de medios locales, fue el jueves 28 de agosto cuando el presidente municipal celebró su boda en el Museo del Ferrocarril, con Alejandra Yelitza Garza.

Si bien el acto formó parte de una ceremonia de bodas comunitarias, Carlos Peña Ortiz no ha escapado de la polémica por el tema del museo, que se construyó con 500 millones de pesos.

Como parte de una ceremonia de matrimonios colectivos que se celebró el jueves 28 de agosto, Carlos Peña Ortiz, alcalde de Reynosa, Tamaulipas, se casó en el Museo del Ferrocarril.

Con ello, Carlos Peña Ortiz se convirtió en el primer presidente municipal de Reynosa que forma parte de una de las jornadas de bodas masivas organizadas por el registro civil local.

A pesar de lo anterior, la boda del alcalde con Alejandra Yelitza Garza, no escapa de la polémica y las críticas, debido a la historia del recinto en la que se llevó a cabo.

Así ha ocurrido debido a que el Museo del Ferrocarril, que se inauguró el 15 de marzo de 2025, se trató de un proyecto público por el que se desembolsaron 500 millones de pesos.

Sin embargo, el ostentoso costo final del Museo del Ferrocarril, obra que se impulsó como un supuesto proyecto de “paz e identidad cultural” para Reynosa, tuvo un sobreprecio del 518%.

Lo anterior debido a que en 2020, el gobierno municipal de Reynosa señaló que se tenía un presupuesto aprobado de 80.9 millones, es decir que al final se gastaron 419.1 millones de pesos más.

Por eso, la boda de Carlos Peña Ortiz en el Museo del Ferrocarril reactivó las críticas por el sobreprecio de la obra y su vínculo con 4 administraciones consecutivas encabezadas por la misma familia.

Museo del Ferrocarril, la obra que construyó la familia Ortiz con 500 millones de pesos

En las críticas contra la boda de Carlos Peña Ortiz, alcalde de Reynosa, en el Museo del Ferrocarril, también se hace mención del recinto como un proyecto “caprichoso” de la familia Ortiz.

Así ocurre debido a que desde su planeación hasta la inauguración, el recinto atravesó 4 periodos municipales encabezados por Carlos Peña Ortiz y su madre, Maki Esther Ortiz Domínguez.

En redes sociales, el Museo del Ferrocarril ha sido descrito como un proyecto caprichoso, diseñado más para consolidar una narrativa familiar que para responder a necesidades ciudadanas de Reynosa.

Las críticas apuntan a que el recinto opera como extensión simbólica de una gestión hereditaria, donde el apellido se impone sobre el mérito y la obra pública se convierte en escenario privado.

Incluso, se afirma que el museo no representa identidad ni paz, sino la apropiación del poder y una muestra de cómo la continuidad política puede disfrazarse de legado cultural sin rendir cuentas.