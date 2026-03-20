El gobernador Américo Villarreal Anaya presentará al pueblo de Tamaulipas su Cuarto Informe de Gobierno el próximo lunes 23 de marzo, a partir de las 13:00 horas en el Polyforum de la capital. En este ejercicio de transparencia, el mandatario detallará las acciones, programas y proyectos estratégicos que han consolidado la transformación del estado.

Bajo la visión de un gobierno humanista y con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el informe destacará las inversiones históricas que han permitido mejorar la calidad de vida de las y los tamaulipecos en los 43 municipios de la entidad.

Américo Villarreal rinde cuentas: Resultados de un gobierno humanista en Tamaulipas

La ceremonia contará con la presencia de representantes de todos los sectores productivos, la sociedad civil, las Fuerzas Armadas y autoridades de los tres niveles de gobierno. Los asistentes podrán constatar los resultados de una administración que se ha convertido en referente nacional por su capacidad de gestión y bienestar social.

Entre los logros más significativos que el gobernador resaltará se encuentran:

Inversión superior a los 2,300 millones de pesos en infraestructura de salud.

Cartera de inversión extranjera por 433 millones de dólares.

Más de 21 mil millones de pesos destinados a obra pública en todo el estado.

Un punto clave del Cuarto Informe será el impacto de los programas sociales. Gracias a la coordinación con el Gobierno de México, Tamaulipas recibe 24.5 mil millones de pesos en Programas Federales para el Bienestar.

A este esfuerzo se suman los 2.4 millones de apoyos alimentarios entregados por el Gobierno del Estado, beneficiando directamente a 288 mil familias.

Estas acciones conjuntas han permitido una disminución histórica de la pobreza extrema en la entidad, un hito que el jefe del Ejecutivo estatal detallará como eje central de su compromiso con el desarrollo social.