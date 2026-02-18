El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, firmó un Convenio Marco de Colaboración con el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), encabezado por Jenaro Villamil Rodríguez, con el propósito de impulsar proyectos conjuntos en materia de radiodifusión y producción audiovisual.

La firma se llevó a cabo en la sede del SPR en la Ciudad de México, donde se formalizó el acuerdo que permitirá desarrollar contenidos radiofónicos y televisivos en beneficio de la sociedad tamaulipeca, además de ampliar la cobertura de la señal pública en todo el estado.

Tamaulipas, primer estado con 100% de cobertura del SPR

Durante el evento, el gobernador destacó que Tamaulipas se convirtió en el primer estado del país en lograr el 100% de cobertura con la señal pública del SPR, lo que fortalece el acceso a información y contenidos de carácter cultural, educativo y social.

Gobierno de Tamaulipas y SPR impulsan producción audiovisual conjunta (cortesía)

El mandatario estatal señaló que su programa “Diálogos con Américo”, transmitido cada domingo a las 18:00 horas, también formará parte de la red del SPR en Tamaulipas, ampliando así su alcance.

El convenio contempla acciones como el licenciamiento y compartición de contenidos audiovisuales, coproducciones, intercambio de infraestructura tecnológica, así como capacitación y asesorías técnicas y jurídicas en el sector de medios públicos.

Gobierno de Tamaulipas y SPR impulsan producción audiovisual conjunta (cortesía)

Por su parte, Jenaro Villamil explicó que el acuerdo permitirá compartir infraestructura entre el SPR y el Gobierno de Tamaulipas, además de fortalecer la producción de contenidos de alta calidad. Asimismo, detalló que actualmente operan estaciones en Altamira, con cobertura en Tampico y Ciudad Madero, Ciudad Victoria y Reynosa, y que se cuenta con un título de concesión para ampliar la señal hacia Nuevo Laredo.

“Eso nos conviene a ambas instituciones. Ya tenemos las tres estaciones. Ya estaba la de Altamira, que cubre Tampico y Ciudad Madero. Construimos la de Ciudad Victoria, y ya está lista la de Reynosa. La novedad es que tenemos un título de concesión para cubrir Nuevo Laredo y estamos buscando un lugar para construir una nueva estación de radio. Con esto cubrimos la totalidad de la entidad” Jenaro Villamil, titular de SPR

Por otra parte, el Sistema Estatal de Radio y Televisión de Tamaulipas (SERTT), dirigido por Ulises Brito Aguilar, participará en la coordinación para mejorar la difusión de contenidos culturales y educativos.

Gobierno de Tamaulipas y SPR impulsan producción audiovisual conjunta (cortesía)

Con este acuerdo, el Gobierno de Tamaulipas refuerza su estrategia de comunicación pública y consolida la cobertura radial y televisiva en toda la entidad.