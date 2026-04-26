El gobernador Américo Villarreal Anaya encabezó el festejo DIFZania en Tamaulipas, en coordinación con el DIF estatal, donde miles de asistentes disfrutaron de las actividades recreativas, concursos y espectáculos gratuitos.

La edición de este año se desarrolló bajo el lema “Mi Familia, Mis Héroes”, con el propósito de fortalecer la convivencia entre padres, madres e hijos, además de impulsar espacios seguros de recreación y unión comunitaria.

DIFZania 2026 ofreció juegos, concursos y regalos gratuitos para familias (cortesía)

Durante la inauguración, el mandatario destacó que este tipo de encuentros refleja la importancia de trabajar por el bienestar de las nuevas generaciones. Asimismo, señaló que muchas de las acciones impulsadas por su administración tienen como prioridad a la infancia y adolescencia.

DIFZania 2026 fortalece convivencia familiar en Tamaulipas

Por su parte, la presidenta del DIF Tamaulipas, María de Villarreal, resaltó la importancia de compartir tiempo en familia y fomentar la alegría dentro de los hogares. La celebración se llevó a cabo desde las 10:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche en el Recinto Ferial, donde las familias disfrutaron de:

Juegos interactivos

Concursos y dinámicas

Presentaciones artísticas

Regalos para menores

Refrigerios gratuitos

Módulos informativos de dependencias estatales

Además, autoridades estatales recorrieron las distintas áreas instaladas y participaron en transmisiones especiales de medios públicos dirigidas a las familias tamaulipecas. El evento también se replicó en otros municipios de Tamaulipas, con el fin de acercar la celebración a más comunidades.

DIFZania 2026 ofreció juegos, concursos y regalos gratuitos para familias (cortesía)

Con este tipo de programas, el gobierno estatal busca promover entornos de paz, unidad y desarrollo social, colocando a las familias como eje central de la vida comunitaria.

DIFZania 2026 se consolida así como una de las celebraciones más importantes del estado para reconocer a la niñez y fortalecer los lazos familiares mediante actividades gratuitas e incluyentes.