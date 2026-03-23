El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, presentó su Cuarto Informe de Gobierno en el Polyforum de Ciudad Victoria, donde aseguró que la transformación del estado avanza con una visión humanista enfocada en reducir desigualdades y ampliar oportunidades para la población, especialmente para los sectores más vulnerables.

Ante la ciudadanía y representantes de distintos sectores, el mandatario llamó a mantener la unidad social y a no permitir que la desinformación influya en el rumbo del estado. Durante su mensaje, señaló que el proyecto que encabeza forma parte de un movimiento nacional con sentido social que prioriza el bienestar colectivo y el desarrollo con justicia.

Américo Villarreal destaca transformación social en su Cuarto Informe (cortesía)

Asimismo, el mandatario estuvo acompañado por el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños López, en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El gobernador destacó que los resultados deben medirse no solo con indicadores, sino con el impacto directo en la calidad de vida de la población.

Américo Villarreal destaca seguridad, inversión y desarrollo económico como pilares clave

Durante su mensaje, el mandatario señaló que los indicadores muestran una disminución en la mayoría de los delitos de alto impacto; además, afirmó que, aunque los avances son significativos, el fortalecimiento de la seguridad seguirá siendo una prioridad permanente.

Villarreal resaltó el trabajo del Sistema DIF, encabezado por María de Villarreal, el cual, dijo, ha sido reconocido a nivel nacional por sus programas sociales enfocados en población vulnerable, entre ellos estrategias de asistencia comunitaria y apoyo directo a familias.

Américo Villarreal destaca transformación social en su Cuarto Informe (cortesía)

En su rendición de cuentas, el mandatario estatal informó que durante su administración se han destinado más de 21 mil millones de pesos en obra pública en los 43 municipios del estado; además, destacó la reducción de la deuda pública en más de 833 millones de pesos y el fortalecimiento de las finanzas estatales.

También subrayó avances en materia económica, como la consolidación de Tamaulipas en el comercio con Estados Unidos, el impulso al transporte carretero y ferroviario, así como la llegada de nuevas inversiones. En el sector turístico, señaló que la entidad registró más de 17.5 millones de visitantes, cifra que calificó como histórica.

Américo Villarreal destaca transformación social en su Cuarto Informe (cortesía)

En materia de salud, Américo Villarreal destacó una inversión superior a 4 mil 300 millones de pesos para infraestructura hospitalaria con apoyo federal, además del avance en campañas de vacunación que colocan a la entidad entre los primeros lugares nacionales y sin casos activos de sarampión durante el año.

En educación, indicó que se destinaron cerca de mil 300 millones de pesos mediante el programa La Escuela es Nuestra, además de recursos estatales adicionales para la construcción, rehabilitación y equipamiento de planteles, así como la entrega de becas, útiles y uniformes escolares.

Al concluir su informe, el gobernador afirmó que el estado mantiene una ruta de crecimiento con proyectos estratégicos y acciones enfocadas en el desarrollo integral, con el objetivo de consolidar mejores condiciones de vida para la población.