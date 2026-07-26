Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), pide coordinación entre la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y Profepa por la basura espacial de SpaceX que afecta playas mexicanas.

“Estamos en eso. Profepa está en el lugar. Necesitamos que SRE regule estos incidentes en la frontera.” Alicia Bárcena, titular de la Semarnat

Estamos en eso. Profepa está en el lugar. Necesitamos que SRE regule estos incidentes en la frontera. https://t.co/XKj9rU3Gdh — Alicia Bárcena (@aliciabarcena) July 26, 2026

Durante este fin de semana, el activista ambiental Elías Ibarra, junto con la asociación de la conservación del ambiente, Conibio Global, realizaron su sexta protesta pacífica en alta mar para denunciar los daños ecológicos provocados por los lanzamientos de SpaceX en el Golfo de México, en la playa Bagdad de Tamaulipas.

Ante este lanzamiento hicieron un llamado a las autoridades mexicanas correspondientes para denunciar que los desechos de la empresa de Elon Musk terminan en territorio nacional, entre los mencionados fueron:

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Alicia Bárcena, secretaria de Semarnat

Mariana Boy, procuradora de la Profepa

Secretaría de Relaciones Exteriores

Agencia de Transformación Digital

Denuncian más de 40 kilómetros de basura espacial en playas mexicanas

De acuerdo con Elías Ibarra y Conibio Global, hay más de 40 kilómetros de basura espacial en playas mexicanas.

Adicionalmente de la existencia de tres propulsores sumergidos donde científicos ya han ido a verificar la situación y documentar la existencia de los propulsores sumergidos; sin embargo, advirtieron que desconocen si son radioactivos o no.

Asimismo, desde mayo de 2025 denunciaron la presencia de basura espacial en playas mexicanas, de la misma empresa SpaceX.

Basura espacial de SpaceX en Tamaulipas (@eliasibarrardz)

Pese a denuncias basura espacial de SpaceX sí cayó en playas mexicanas

A pesar de las denuncias y protestas pacíficas de este grupo ambientalista, el 13° lanzamiento de la empresa SpaceX sí cayó en la playa de Bagdad en Tamaulipas, México.

De acuerdo con los ambientalistas, una manera de evitar que estos desechos espaciales cayeran en playas mexicanas era con la presencia de vida humana, es por ello que estaban realizando su protesta.