El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó que al parecer sí hubo “ajusticiamiento” en el caso de militares señalados de realizar una ejecución extrajudicial en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

AMLO condenó la ejecución extrajudicial de la que fue informado durante la reunión de seguridad de este 7 de junio previo a la conferencia mañanera en la que habló del tema.

No obstante, AMLO se mostró molesto por la publicación del video presentado por el periodista Jorge Ramos, en la cadena Univisión, porque dijo que él y sus jefes están a las vivas cuando se trata de casos de injusticias.

¿Qué pasa en Nuevo Laredo? Alcaldesa pide a ciudadanos no salir a la calle por hechos violentos

“Ya se está actuando. Al parecer sí hubo ajusticiamiento y eso no se puede permitir, nosotros no somos iguales a los anteriores gobiernos, entonces cuando hay un abuso, cuando hay un exceso, cuando se violan Derechos Humanos tiene que castigarse a los responsables y ya se inició el proceso para profundizar en la investigación y ya están de a punto de ponerse a disposición los responsables de las autoridades competentes, todos los que participaron”

AMLO insistió en que en este gobierno no hay violaciones a los derechos humanos y que en todo caso si llegan a existir se van a castigar.

Resaltó que este gobierno no es igual a los anteriores puesto que la política de actuación policial era la de “mátalos en caliente” y que ello se ha desterrado.

AMLO volvió a criticar a medios de comunicación porque afirmó que los medios de comunicación y periodistas “callaban como momias”cuando la política de seguridad la llevaba a Genaro García Luna en el sexenio de Felipe Calderón.

“De entrada la misma Secretaría de la Defensa está recomendando que se actúe por el presunto delito de ejecución extrajudicial. Sí, es la Fiscalía, va a ser su trabajo pero no hay encubrimiento porque nosotros no toleramos la violación de los Derechos Humanos y repito repito, aunque parezca disco rayado, no somos iguales”

AMLO