El Gabinete de Seguridad de Tabasco informó que, del 15 al 17 de mayo, 17 personas fueron detenidas durante distintos operativos coordinados entre autoridades federales, estatales y municipales, como parte de las acciones para reforzar la seguridad en la entidad y combatir delitos relacionados con el narcotráfico y el robo de hidrocarburos.

Las acciones estuvieron encabezadas por la Fuerza Institucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca, en coordinación con corporaciones de los tres órdenes de gobierno, que desplegaron recorridos de vigilancia y patrullajes preventivos en municipios considerados prioritarios.

Detienen a presuntos integrantes de “La Barredora” y CJNG en Tabasco

De acuerdo con el reporte oficial, durante estos operativos fueron aseguradas más de 360 dosis de marihuana, 110 dosis de cristal y alrededor de 40 dosis de piedra, además de vehículos, motocicletas, teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Uno de los hechos más relevantes ocurrió en el municipio de Centro, donde fueron capturados Luis Alberto “N” y José Guadalupe “N”, presuntamente vinculados al grupo delictivo conocido como “La Barredora”. A los detenidos se les decomisaron diversas dosis de droga, una motocicleta y equipos de comunicación.

En otro operativo realizado en Villa Parrilla y la ranchería Ixtacomitán, autoridades lograron la detención de Néstor Alberto “N” y José Eduardo “N”, señalados por presuntos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En conjunto, les fueron aseguradas 231 dosis de droga, además de un automóvil y una motocicleta.

Las autoridades también reportaron la captura de Juan Manuel “N” y Miguel Ángel “N” por delitos contra la salud, luego de que les localizaran más de 100 dosis de marihuana y cristal.

En materia de combate al robo de combustible, el Gabinete de Seguridad informó del aseguramiento de un tractocamión tipo pipa con cerca de 20 mil litros de hidrocarburo en Centla, así como el decomiso de dos tanques con más de 81 mil litros de gas LP de procedencia ilícita en Huimanguillo.

Los despliegues de seguridad continuaron en municipios como Centro, Comalcalco, Huimanguillo y Centla, donde las autoridades mantienen vigilancia permanente para fortalecer la tranquilidad de las familias tabasqueñas.