Durante la conferencia matutina del gobernador Javier May Rodríguez, el secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Francisco Javier Zúñiga Hernández, informó que Tabasco redujo 24.6 % los homicidios dolosos al pasar de 65 casos en octubre de 2024 a 49 en octubre de 2025.

En el municipio de Centro, la cuestión también fue favorable para el estado, al pasar de 26 homicidios en octubre de 2024, contra 13 en el mes de octubre de 2025, representando una disminución de 50% en homicidios doloso. Francisco Javier Zúñiga

Disminuye percepción de inseguridad en Tabasco

Ante los integrantes de la Mesa para la Construcción de Paz y Seguridad, Zúñiga Hernández destacó que, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, Tabasco ocupaba anteriormente el primer lugar nacional en percepción de inseguridad, con un 90.6 %.

Gracias al fortalecimiento de las estrategias en materia de seguridad, la entidad bajó al 83 % en el segundo trimestre, ubicándose en el lugar 13, y descendió al 80 % en el tercer trimestre, situándose en el lugar 14 a nivel nacional.

Homicidio doloso disminuye en Tabasco. (Cortesía )

Señaló que esto representa una reducción del 15.3 % en la percepción de inseguridad, reflejo del trabajo conjunto de las corporaciones integradas en la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca, las detenciones realizadas, la proximidad social y las acciones preventivas.

Avances en atención a las causas de la inseguridad

Zúñiga Hernández informó que, dentro de las acciones para atender las causas de la inseguridad, se han recorrido 32 zonas de paz, otorgando más de 219 mil servicios con la participación de 167 brigadistas.

Homicidio doloso disminuye en Tabasco. (Cortesía )

Además, se han levantado casi 19 mil cédulas casa por casa, formado 68 comités de paz y atendido 10 primarias y 10 secundarias. En cuanto al Programa de Desarme Voluntario, detalló que se han instalado 15 módulos en nueve municipios.