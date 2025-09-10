Durante la Conferencia de Prensa encabezada por Javier May Rodríguez, gobernador de Tabasco, el comandante de la 30° Zona Militar, Miguel Ángel López Martínez, presentó los resultados que ha tenido la Estrategia de Seguridad en Tabasco durante el mes de agosto.

De acuerdo con López Martínez, en coordinación de la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca, estos resultados son históricos en el cumplimiento de mandamientos judiciales, colocando a la entidad en el primer lugar en este rubro.

“Por sexto mes consecutivo, aquí el estado de Tabasco, a nivel nacional, ha tenido el primer lugar en el cumplimiento de estos mandatos judiciales” Miguel Ángel López Martínez, comandante de la 30° Zona Militar

Tabasco celebra la desmantelación de cinco células criminales

El comandante reveló que durante el mes de agosto se han detenido a 106 personas por delitos de alto impacto, asimismo, se logró el aseguramiento de otras personas por otro tipo de delitos gracias al cumplimiento de órdenes de aprehensión por la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Miguel Ángel López señala la detención de 106 personas por delitos graves (cortes)

Por otra parte, Martínez informó que, se incrementó mil 141.52% el aseguramiento de hidrocarburos de procedencia ilícita, y un 824.5% el aseguramiento de drogas. Además, hubo un incremento del 80.30% de vehículos asegurados, y del 94.52% en las armas decomisadas.

“Se dice fácil seis meses, pero ha sido un trabajo intenso de todos los integrantes, porque no es fácil el otorgamiento de una orden de aprehensión, mucho menos de una orden técnica de investigación, porque es un proceso de búsqueda de información, judicialización y justificación ante el juez. Y lo hemos hecho de manera muy satisfactoria y con buenos resultados” Miguel Ángel López Martínez, comandante de la 30° Zona Militar

Miguel Ángel López Martínez dio a conocer que las detenciones ayudaron a desactivar cinco células criminales, entre las que se encontraba una a cargo de “el Vampiro”, otra dedicada al huachicol, otras con nexos con la agrupación conocida como “La Barredora”, y cuatro personas investigadas por el homicidio del ex delegado de Pichucalco, Chiapas.

Tabasco presenta una disminución histórica en homicidios dolosos

Por su parte, Francisco Javier Zúñiga Hernández, secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP), resaltó que en lo que va del 2025, en comparación con el mes de agosto del año pasado, Tabasco se ha destacado a nivel nacional como una de las cinco entidades que mayores resultados brinda en materia de combate a la extorsión.

Miguel Ángel López señala la detención de 106 personas por delitos graves (cortes)

Además, señaló que el índice de homicidios dolosos registra una baja del 59.37%, gracias a la colaboración ciudadana y el trabajo de las corporaciones.

Zúñiga Hernández declaró que estos resultados son gracias a la coordinación de las instituciones de seguridad en la Estrategia Nacional contra este delito, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Finalmente, destacó que en toda la entidad el promedio diario de homicidios dolosos disminuyó un 66.66%.