La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) mantiene su compromiso con la promoción del trabajo digno, la igualdad laboral y la protección de los derechos de las y los trabajadores, a través del Programa Anual de Inspección 2025.

El programa, publicado en agosto, se desarrolla en estricto cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo, con base en denuncias ciudadanas, estrategias preventivas y criterios legales, sin relación alguna con el contenido o actividad de ningún medio de comunicación.

Hasta octubre, la STPS ha alcanzado el 76.7% de su meta anual, con más de 33 mil inspecciones a centros laborales de todo el país, beneficiando a 4.4 millones de trabajadores.

STPS refuerza inspecciones laborales con ética, tecnología y enfoque igualitario

Durante 2024, la dependencia realizó más de 32 mil inspecciones, de las cuales 23 mil fueron extraordinarias, orientadas a atender denuncias, accidentes o riesgos inminentes, mientras que 9 mil fueron ordinarias, enfocadas en la supervisión preventiva del cumplimiento de la normatividad laboral.

En la inspección pasada, el 24% de las inspecciones correspondió a Industria y Manufactura; 19% a Comercio al por mayor y menor; 7% a Productoras de Alimentos y Bebidas; 4% a Minería, Metalurgia y Siderurgia; y 3% a los sectores Químico, Petroquímico, Automotriz, Hulero, Hotelero y Restaurantero, además de Concesiones Federales. El 28% restante correspondió a otras actividades económicas.

STPS realizará más inspecciones en 2025

El Programa de Inspección 2025 contempla una meta de 43 mil inspecciones, lo que representa un incremento del 34% respecto al año anterior. De estas, 8 mil 600 serán ordinarias y 34 mil 400 extraordinarias, reforzando la vigilancia en sectores productivos clave.

Entre 2019 y octubre de 2025, la Secretaría ha realizado más de 267 mil inspecciones a nivel nacional, vigilando las condiciones laborales de 31 millones de personas trabajadoras.

La STPS subrayó que todas estas acciones se realizan con ética, tecnología y perspectiva de género, con el objetivo de garantizar entornos laborales seguros, equitativos y libres de discriminación en beneficio de las y los trabajadores de México.