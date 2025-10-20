Como parte de las estrategias implementadas en el Plan de Contención de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Tabasco, en coordinación la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca, se logró la detención de dos personas por el presunto delito contra la Ley General de la Salud.

Tabasco reafirma su compromiso con la seguridad

La detención se llevó a cabo en la Ranchería Cumuapa, 1ra. Sección, del Municipio de Cunduacán, donde César Guadalupe “N” alias “el gordo” de 21 años y Reyna de los Ángeles “N” alias “la gorda”, de 26 años, fueron detenidos por la SSPC.

Elementos de la SSPC Tabasco aseguran armas, drogas y un vehículo durante operativo (Cortesía)

Durante el operativo se decomisaron:

Cajas de plástico con más de 32 mil bolsas con presunto cristal, cocaína y piedra

Arma larga tipo fusil

Cargador metálico

Ocho cartuchos útiles

Vehículo sin placas

Los detenidos y los objetos decomisados, fueron puestos a disposición de las autoridades para comenzar con la carpeta de investigación, respetando sus derechos.

Elementos de la SSPC Tabasco aseguran armas, drogas y un vehículo durante operativo (Cortesía)

Con estas detenciones y resultados, la SSPC y la FIRT Olmeca, reafirman su compromiso por regresar la seguridad y tranquilidad para las y los tabasqueños.