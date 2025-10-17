La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Tabasco, en coordinación con la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca, intensificaron los recurridos de seguridad en calles y avenida de Villahermosa, con el objetivo de prevenir delitos y garantizar la seguridad y tranquilidad de la población.

Estas acciones buscan aumentar la presencia policial en los puntos estratégicos de la ciudad, así como establecer puntos de control aleatorios para verificar vehículos y personas.

FIRT Olmeca presenta resultados positivos

Entre el 13 y 16 de octubre, los operativos de la FIRT Olmeca tuvieron los siguientes resultados:

55 personas detenidas

8 motocicletas y 14 vehículos asegurados

160 dosis de droga “Reyna”

406 dosis de marihuana

139 dosis de cristal

60 dosis de piedra

15 dosis de cocaína

19 armas de distintos calibres

Asimismo, se dio a conocer que en el municipio de Centla, fueron detenidos Humberto “N” y Luisa Irasema “N”, presuntos líderes de células criminales con influencia en Cárdenas, Cunduacán, Jalpa de Méndez y Nacajuca.

SSPC y la FIRT Olmeca fortalecen la estrategia de seguridad a través de operativos (Cortesía)

Además, en Jalapa de Méndez y Paraíso, se detuvo a una mujer y cuatro hombres por delitos contra la salud. Y de Santiago “N”, alias “Lagarto”, quien era considerado como un objetivo importante.

Mientras que en Macuspana, se hizo la detención de tres hombres por delitos contra la salud y portación ilegal de armas. Además, en Cunduacán, se decomisaron una motoneta, dos armas cortas, cartuchos y drogas consistentes en 51 dosis de marihuana, 10 de cristal y tres de piedra. Por su parte, en Teapa, fuerzas federales y estatales aseguraron a una persona junto con armamento y cuatro cámaras de videovigilancia.

SSPC y la FIRT Olmeca fortalecen la estrategia de seguridad a través de operativos (Cortesía)

En el municipio de Centro, se detuvo a dos hombres, incluido un adolescente, por delitos contra la salud y portación ilegal de arma de fuego.

Tabasco mejora estrategias de seguridad

La SSPC y la FIRT Olmeca aseguraron que la seguridad de las y los tabasqueños es prioridad, por ello se ha mantenido un trabajo coordinado con autoridades de las tres órdenes de gobierno. Asimismo, hicieron un llamado a reportar actividades sospechosas al 911 o 089.

SSPC y la FIRT Olmeca fortalecen la estrategia de seguridad a través de operativos (Cortesía)

Por otra parte, se ha implementado el Operativo Cárcel Segura, con aseguramientos de drogas y objetos no permitidos en el Centro Penitenciario No. 1 de Villahermosa y el Centro de Reinserción Social de Tacotalpa.

Con estas acciones y estos resultados, la FIRT Olmeca busca mantener la paz y tranquilidad en Tabasco, recuperando la confianza de la población.