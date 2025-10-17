La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Tabasco, en coordinación con la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca, intensificaron los recurridos de seguridad en calles y avenida de Villahermosa, con el objetivo de prevenir delitos y garantizar la seguridad y tranquilidad de la población.
Estas acciones buscan aumentar la presencia policial en los puntos estratégicos de la ciudad, así como establecer puntos de control aleatorios para verificar vehículos y personas.
FIRT Olmeca presenta resultados positivos
Entre el 13 y 16 de octubre, los operativos de la FIRT Olmeca tuvieron los siguientes resultados:
- 55 personas detenidas
- 8 motocicletas y 14 vehículos asegurados
- 160 dosis de droga “Reyna”
- 406 dosis de marihuana
- 139 dosis de cristal
- 60 dosis de piedra
- 15 dosis de cocaína
- 19 armas de distintos calibres
Asimismo, se dio a conocer que en el municipio de Centla, fueron detenidos Humberto “N” y Luisa Irasema “N”, presuntos líderes de células criminales con influencia en Cárdenas, Cunduacán, Jalpa de Méndez y Nacajuca.
Además, en Jalapa de Méndez y Paraíso, se detuvo a una mujer y cuatro hombres por delitos contra la salud. Y de Santiago “N”, alias “Lagarto”, quien era considerado como un objetivo importante.
Mientras que en Macuspana, se hizo la detención de tres hombres por delitos contra la salud y portación ilegal de armas. Además, en Cunduacán, se decomisaron una motoneta, dos armas cortas, cartuchos y drogas consistentes en 51 dosis de marihuana, 10 de cristal y tres de piedra. Por su parte, en Teapa, fuerzas federales y estatales aseguraron a una persona junto con armamento y cuatro cámaras de videovigilancia.
En el municipio de Centro, se detuvo a dos hombres, incluido un adolescente, por delitos contra la salud y portación ilegal de arma de fuego.
Tabasco mejora estrategias de seguridad
La SSPC y la FIRT Olmeca aseguraron que la seguridad de las y los tabasqueños es prioridad, por ello se ha mantenido un trabajo coordinado con autoridades de las tres órdenes de gobierno. Asimismo, hicieron un llamado a reportar actividades sospechosas al 911 o 089.
Por otra parte, se ha implementado el Operativo Cárcel Segura, con aseguramientos de drogas y objetos no permitidos en el Centro Penitenciario No. 1 de Villahermosa y el Centro de Reinserción Social de Tacotalpa.
Con estas acciones y estos resultados, la FIRT Olmeca busca mantener la paz y tranquilidad en Tabasco, recuperando la confianza de la población.