Bajo el objetivo de fortalecer las políticas públicas dirigidas a la protección integral de la niñez y adolescencia, el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero y la presidenta del Sistema DIF Nayarit, Beatriz Estrada Martínez, encabezaron la Primera Sesión Ordinaria 2026 del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SPINNA) Nayarit.

Como parte de los trabajos, la secretaria ejecutiva del SPINNA Nayarit, Xóchitl María Estrada Ornelas, presentó el informe de actividades del organismo, resaltando los resultados obtenidos mediante la coordinación entre instituciones estatales y municipales para fortalecer las acciones de prevención, atención y restitución de derechos.

En su mensaje, el gobernador de Nayarit Miguel Ángel Navarro hizo un llamado a consolidar gobiernos con visión humanista, comprometidos con la protección de la infancia y la construcción de una sociedad más justa y segura.

Yo les preguntaría a ustedes, y digamos en voz alta, teniendo como testigos presenciales a las niñas y niños y adolescentes. ¿Queremos acabar con la delincuencia que nos afecta, sí o no? Sí, queremos acabar con ella. Tenemos que hacerlo. Debemos hacerlo. Esta situación nos enfrenta a situaciones difíciles, pero no hay testigo más difícil que nuestra conciencia cuando se atropella a un niño o a una niña. Tenemos que hacer gobiernos congruentes, humanistas, serios, transparentes, que no busquen risas, que busquen felicidades, que no busquen euforias, que encuentren la paz dentro de sí mismos. Miguel Ángel Navarro, gobernador de Nayarit

SIPINNA Nayarit fortalece la protección de niñas, niños y adolescentes. (cortesía )

DIF Nayarit destaca coordinación para proteger los derechos de la infancia

En su intervención la presidenta del Sistema DIF Nayarit, Beatriz Estrada señaló que la coordinación permanente entre las distintas instancias fortalece la capacidad de respuesta en favor de la niñez y adolescencia, al generar acciones que promueven su desarrollo integral, la igualdad de oportunidades y el respeto irrestricto a sus derechos.

SIPINNA Nayarit fortalece la protección de niñas, niños y adolescentes. (cortesía )

Con esta Primera Sesión Ordinaria 2026 del SIPINNA, el Gobierno del Estado y el Sistema DIF Nayarit refrendan su compromiso de trabajar de manera articulada para impulsar estrategias que coloquen el bienestar de niñas, niños y adolescentes en el centro de las políticas públicas.