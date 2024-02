Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, indicó que el estado recibe una inversión extranjera directa que supera los d os mil 500 millones de dólares.

Esto coloca a Sonora como el segundo estado en la frontera norte con mayor inversión extranjera en México.

Como consecuencia, al inicio de este 2024 Sonora ha ofertado 5 mil 600 empleos en todo el estado.

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, resaltó que su estado se ha colocado como la segunda entidad en la frontera norte con mayor inversión extranjera.

Esta inversión extranjera directa ha permitido que en este inicio de año 2024, se tengan 5 mil 600 vacantes de trabajo ofertadas en toda la entidad.

El mandatario indicó que la inversión extranjera directa en Sonora es de 2 mil 538 millones de dólares.

Además, Sonora es la entidad que tiene el presupuesto más eficiente en materia de promoción económica, con 164.4 millones de pesos.

Está relacionado con el crecimiento económico, a veces las empresas no se establecen porque no hay suficiente mano de obra, entonces les estamos ayudando absolutamente a todas las empresas, a conseguir mano de obra y eso no se nota, pero si no hay mano de obra, la inversión no se establece.

Alfonso Durazo