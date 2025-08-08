Debido a las acusaciones que pesan en su contra por la comisión de varios delitos graves, el ex director de la policía municipal de Hermosillo, en el estado de Sonora, fue detenido.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora, informó por medio de un comunicado sobre la detención de Manuel Emilio Hoyos Díaz, ex director de policía municipal de Hermosillo.

En torno a la captura del ex funcionario, se reveló que se llevó a cabo debido a que alrededor de él pesan acusaciones por la comisión de delitos graves de los que te contamos los detalles.

Detienen al ex director de la policía municipal de Hermosillo (Especial)

Sonora: Ex director de policía municipal de Hermosillo fue detenido

Manuel Emilio Hoyos Díaz, ex director de policía municipal de Hermosillo, fue detenido por autoridades del estado de Sonora en un operativo ejecutado la tarde del jueves 7 de agosto.

En el breve comunicado que difundió en redes sociales, la FGJE resaltó que el ex funcionario fue capturado junto a otros 5 elementos que integran la misma policía del municipio de Hermosillo.

Asimismo, la fiscalía apuntó que las detenciones se realizaron en respuesta a las denuncias formales y quejas presentadas en su contra ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

Por otro lado, indicó que el aseguramiento del ex director de policía municipal y los otros agentes, fue ejecutado por elementos de la FGJE y personal de derechos humanos y combate a la impunidad.

De momento no se han agregado mayores detalles sobre las capturas, por lo que no se cuenta con información sobre la identidad del resto de uniformados que fueron asegurados.

Sonora: por estos graves delitos detuvieron al ex director de policía municipal de Hermosillo fue detenido

En el comunicado de la FGJE en el que informó sobre la detención del ex director de la policía municipal de Hermosillo, se indica que la captura fue por hechos materia de denuncia y quejas ante la CEDH.

No obstante, trasciende que la captura de Manuel Emilio Hoyos Díaz se llevó a cabo debido a que semanas atrás se reveló que el ex funcionario realizó “levantones”.

Al respecto, se indica que el ex director de la policía municipal de Hermosillo habría “levantado” a personas en situación de calle que deambulan en calles del centro del municipio.

Como parte de las denuncias, se expone que las víctimas habrían sido trasladadas en contra de su voluntad a Navojoa, en el marco de las Fiestas del Pitic, en el mes de mayo pasado.

Debido a lo anterior, se indica que Manuel Emilio Hoyos Díaz y los otros agentes de la policía municipal, se encuentran a disposición de las autoridades porque se les acusa de estos graves delitos:

Violaciones a derechos humanos

Abuso de autoridad

Privación ilegal de la libertad