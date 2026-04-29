El gobernador Alfonso Durazo Montaño informó que el programa de uniformes y zapatos escolares gratuitos en Sonora contará con una inversión cercana a los 2 mil millones de pesos, cifra que calificó como la más alta destinada a la educación en la historia de la entidad.

Asimismo, detalló que su administración ha priorizado apoyos directos a estudiantes y familias, además de infraestructura educativa y becas.

Sonora entregará más de 400 mil paquetes gratuitos en 2026

Durazo Montaño anunció que a partir del 6 de mayo se comenzará con la distribución de más de 400 mil paquetes de uniformes escolares y calzado correspondientes al ciclo escolar 2026-2027.

Gobierno de Sonora invierte millones de pesos en uniformes, becas y escuelas (cortesía)

La entrega se realizará de manera presencial en escuelas de 70 municipios del estado. En el caso de Hermosillo y Cajeme, se habilitarán sedes especiales para agilizar el proceso.

En Cajeme, la entrega será del 8 al 13 de junio en el Gimnasio Municipal, mientras que en Hermosillo se desarrollará del 16 de junio al 2 de julio en el Centro de Usos Múltiples (CUM).

Sonora supera inversiones de gobiernos anteriores

De acuerdo con cifras oficiales, entre 2021 y 2026 se han destinado mil 706.9 millones de pesos al programa de uniformes escolares.

Gobierno de Sonora invierte millones de pesos en uniformes, becas y escuelas (cortesía)

En comparación, entre 2015 y 2021 se ejercieron 462 millones de pesos, mientras que de 2009 a 2015 la inversión fue de mil 046 millones.

El gobernador destacó que desde el inicio de su administración se pidió garantizar prendas y calzado de alta calidad y durabilidad, con el fin de beneficiar a estudiantes durante varios ciclos escolares.

Gobierno de Sonora invierte millones de pesos en uniformes, becas y escuelas (cortesía)

Finalmente, el gobierno estatal aseguró que también mantiene inversiones históricas en becas y mejoramiento de planteles educativos desde nivel preescolar hasta universidad. Con estas acciones, Sonora busca reducir gastos familiares y fortalecer el acceso a la educación pública.