Lorenzo Fabián Santa María Brockman es un político y servidor público mexicano que actualmente se desempeña como Presidente Municipal (Alcalde) de Opodepe, Sonora.

Su labor al frente del ayuntamiento se ha caracterizado por la participación constante en reuniones estratégicas con la Secretaría de Desarrollo Social de Sonora (Sedesson).

¿Quién es Lorenzo Fabián Santa María Brockman?

Lorenzo Fabián Santa María Brockman es un funcionario público sonorense cuya trayectoria está ligada a la administración municipal. Su logro más visible ha sido la representación de Opodepe en foros de vinculación y economía solidaria, posicionando a su municipio en la agenda de desarrollo del estado.

¿Qué edad tiene Lorenzo Fabián Santa María Brockman?

En fuentes oficiales no se precisa la edad de Lorenzo Fabián Santa María Brockman.

¿Lorenzo Fabián Santa María Brockman tiene pareja?

Lorenzo Fabián Santa María Brockman mantiene su vida personal en privado, por lo que se desconoce si tiene pareja.

¿Qué signo zodiacal es Lorenzo Fabián Santa María Brockman?

Debido a que su fecha de nacimiento no ha sido difundida en documentos de acceso público, no es posible determinar su signo zodiacal.

¿Lorenzo Fabián Santa María Brockman tiene hijos?

Se desconoce si el alcalde Lorenzo Fabián Santa María Brockman tiene hijos, ya que no hay información pública que lo confirme.

¿Qué estudió Lorenzo Fabián Santa María Brockman?

La formación académica de Lorenzo Fabián Santa María Brockman no ha sido detallada en los materiales de consulta pública asociados a su cargo.

¿En qué ha trabajado Lorenzo Fabián Santa María Brockman?

Lorenzo Fabián Santa María Brockman es conocido principalmente por desempeñarse como presidente municipal de Opodepe, cargo al que llegó bajo la coalición “Sigamos Haciendo Historia”.