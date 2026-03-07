El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, dio a conocer que la entidad se sumará a la Copa Escolar Nacional “Mundialito Escolar”, iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el marco del FIFA 2026.

Sonora se suma al Mundialito Escolar rumbo al Mundial FIFA 2026

Durante su mensaje, el gobernador destacó que Sonora se comprometerá totalmente al programa, con el objetivo de promover hábitos saludables y valores como la disciplina, el respeto y el trabajo en equipo, como parte de la estrategia nacional “Vive saludable, juega feliz”.

El Mundialito Escolar busca fomentar hábitos saludables en estudiantes (cortesía)

Asimismo, hizo un llamado a las instituciones, docentes, directivos y familias a sumarse a esta estrategia para conformar una sociedad unida y que transforme vidas, impulsando el ejercicio.

“Estoy seguro de que de este esfuerzo surgirán nuevas promesas del futbol nacional y, por qué no, también internacional. Invitamos a docentes, directivos y familias a fortalecer la formación integral de nuestra juventud. Porque el deporte une, forma, pero sobre todo transforma vidas” Alfonso Durazo, gobernador de Sonora

Durazo comentó que desde febrero se comenzó con las etapas regionales en nivel primaria y secundaria. En abril comenzará la etapa nacional y los equipos finalistas jugarán la gran final en junio en el Estadio Olímpico Universitario.

El mandatario explicó que más de 130 mil estudiantes de bachillerato de Sonora participarán en la estrategia “Interprepas en Movimiento” y en el Mundialito Escolar de Fútbol en Media Superior.

Con estas estrategias, el gobierno de Sonora reafirma su compromiso de impulsar acciones que fomenten el deporte e impacten directamente en la vida de niñas, niños y jóvenes en el estado.