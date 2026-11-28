En el marco de su presentación como precandidata única de Morena a la gubernatura del estado de Sonora, Lorenia Valles Sampedro llamó a seguir promoviendo la participación de las mujeres en la vida pública, garantizando su derecho a votar y ser votadas, así como a desempeñarse en espacios de toma de decisiones dentro de la administración pública.

Desde Hermosillo, Valles Sampedro manifestó que la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum como primera mujer en liderar la República representó un paso relevante en favor del bienestar femenino y de la igualdad sustantiva, al colocar a las mujeres al frente de la transformación y situar sus derechos en el centro de las prioridades nacionales.

Reconocimiento a reformas de paridad y combate a la violencia política

La precandidata a la gubernatura de Sonora también reconoció los cambios legislativos y de política pública impulsados para hacer efectivos los derechos políticos y electorales de las mujeres, al señalar que se trataba de una deuda histórica con la democratización del país. En ese sentido, recordó las reformas constitucionales en materia de paridad e igualdad sustantiva, así como la tipificación del delito de violencia política contra las mujeres por razones de género.

Su presentación como precandidata única a la gubernatura en el Proceso Electoral Local 2026-2027 coincide con los 16 días de activismo por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, jornada sobre la cual subrayó la necesidad de mantener las acciones preventivas.