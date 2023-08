El feminicida de Alma Lourdes, Hilario “N” de 71 años, acosaba a otras mujeres en Cajeme, Sonora; se filtran audios que lo comprueban.

El sábado 19 de agosto, Alma Lourdes (gerente de una carnicería en Cajeme, Sonora) enfrentó a Hilario por el acoso que realizaba en contra de su hermana , quien laboraba en el mismo lugar.

Hilario fue detenido después de que las autoridades rodearan su domicilio, lo que informó la Fiscalía General del Estado de Sonora el día 20 de agosto.

Se filtraron por lo menos 5 audios en donde se puede escuchar cómo Hilario, feminicida de Alma Lourdes, acosaba a otras mujeres, trabajadoras de la misma carnicería en donde ocurrió el crimen.

Dicho audios eran enviados por Hilario hacia Karina “M”, al teléfono oficial de la “Carnicería Chihuahua”, en donde ya le tenían prohibido el paso por el acoso hacia las trabajadoras, tal como él mismo menciona.

En los audios, se puede escuchar al feminicida de Alma Lourdes hacer repetidas proposiciones a Karina, destacando que le marcó varias veces y la invitó a un evento de caballos o a tomar.

También destaca que desconocía si el número que presuntamente le proporcionó Karina sería falso o no le entraban las llamadas, sin embargo, menciona que conoce la hora en la que sale de trabajar .

Hilario insistió repetidamente que quería platicar con ella, verse y “ver a qué acuerdo podrían llegar”, ya que ambos eran adultos y se podría hacer “algún arreglo en el que tengan algo que ver” ya que él estaba dispuesto.

“Ya no he podido ni ir para contigo, a lo mejor ni conviene, los muchachos ahí, los porteros, ya no me dieron chance, que no hay chance de entrar para nada, que no sé qué.

Si lo consigo si yo quiero, pero pa’qué vamos a estar molestando a otras gentes”.

Hilario destaca que le habían prohibido la entrada