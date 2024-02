Al paralelo con los comicios federales, el domingo 2 de junio se llevarán a cabo elecciones estatales en Sonora y, en ellas, se renovarán 33 diputaciones estatales: 21 diputados electos por mayoría relativa y 12 designados mediante representación proporcional, así como 72 ayuntamientos para un periodo de tres años.

De manera intercalada con las mediciones de la contienda presidencial y las nueve que disputarán gubernaturas en diversas entidades, la casa encuestadora MetricsMx llevará a cabo algunos ejercicios demoscópicos para conocer la intención del voto ciudadano en importantes ciudades del resto de la República.

En todos los casos, la pregunta general planteada será la siguiente:

Si hoy fueran las elecciones a alcalde de la ciudad…, ¿por qué partido o coalición votaría usted?

Hoy, SDPnoticias retoma los resultados de la encuesta realizada entre la ciudadanía de Hermosillo, capital de Sonora (su población es ligeramente superior a los 900 mil habitantes).

Vale la pena recordar que este estado celebró elecciones para la renovación de la gubernatura el 6 de junio de 2021, resultando electo Alfonso Durazo Montaño con el 52% de los votos. En ese entonces también se eligieron el total de las 72 alcaldías municipales, y Antonio Astiazarán Gutiérrez (abanderado de Acción Nacional) resultó electo en Hermosillo, sucediendo a Célida López Cárdenas (de Morena).

En este 2024, Astiazarán ha manifestado su intención por contender nuevamente y reelegirse como presidente municipal de la capital el estado (como candidato de “Fuerza y Corazón por Sonora”, alianza conformada por el PAN, el PRI y el PRD). Se enfrentará a María Dolores del Río Sánchez, de “Sigamos Haciendo Historia en Sonora” (de Morena, PT y PVEM) y a Natalia Rivera, abanderada de Movimiento Ciudadano.

Los resultados se muestran a continuación:

Encuesta MetricsMx en Hermosilo, Sonora (Eduardo Díaz/SDPnoticias.com)

El 46.3% de los encuestados dijeron que votarían por María Dolores del Río Sánchez (ex presidenta municipal de Hermosillo / 2003-2006, ex coordinadora de campaña de Alfonso Durazo, ex secretaria de Seguridad Pública estatal) de “Sigamos Haciendo Historia en Sonora”. Un 28% por Antonio Astiazarán Gutiérrez, de “Fuerza y Corazón por Sonora”. Solo 3.4% votaría por Natalia Rivera de Movimiento Ciudadano.

Un 13.1% de los encuestados aún no sabe por quién votaría y un 7.1% manifiesta que no votaría.

De llamar la atención estas cifras donde se confrontan dos fuerzas. Por un lado, la presencia y arrastre de la Alfonso Durazo como gobernador y de Morena como partido político a nivel entidad y federal y, por el otro, la alta valoración que diversos estudios han arrojado a la gestión en la alcaldía de Hermosillo en lo particular.

Metodología de la Encuesta MetricsMx en Hermosillo, Sonora

Encuesta telefónica con robot, realizada el 15 de febrero de 2024 a 600 mayores de edad residentes de Hermosillo, Sonora. Se les enviaron las preguntas vía un mensaje pregrabado que contestó el entrevistado en su teclado telefónico, marcando opciones. Previamente se llevó a cabo un muestreo probabilístico de números fijos y celulares de Hermosillo, Sonora y se ajustaron los datos en base a las características de los entrevistados, por género y edad de la lista nominal del Instituto Nacional Electoral del 11 de enero de 2024 de residentes de Hermosillo, Sonora. El margen de error máximo es de +/-4.00% y el nivel de confianza del estudio es del 95%. La tasa de rechazo fue de 98.5%.