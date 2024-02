Uno de los estados más ricos del país cambia de gobernador: Chiapas. Su riqueza cultural, gastronómica y ante todo su biodiversidad ofrecen a sus visitantes y a sus habitantes una de las entidades más increíbles de nuestra patria.

Chiapas representan también el 4.4% de la población del país, lo que la vuelve la séptima entidad más poblada de la nación y con ello, una razón por la cual en elecciones se convierte importante para los partidos.

Aun con la riqueza natural, cultural y gastronómica que posee Chiapas, es uno de los estados más pobres de México. De hecho, en 2019, obtuvo 0.696 en el IDH (Índice de Desarrollo Humano) el más bajo del país. Quien llegue a gobernar Chiapas deberá ofrecer políticas públicas que logren mejorar el IDH de la población.

La tierra del ámbar y de Palenque va a elecciones de gobernador. MetricsMx a través de SDPnoticias publica los resultados de la encuesta realizada vía telefónica el 13 de febrero a los ciudadanos de Chiapas.

Las preguntas fueron:

Si hoy fueran las elecciones a gobernador de Chiapas, ¿por qué partido o coalición votaría usted?

El 53.5% de los encuestados dijeron que votarían por Eduardo Ramírez Aguilar, de “Sigamos Haciendo Historia en Chiapas”, conformado por Morena, PT, Partido Verde, Chiapas Unido, Podemos Mover a Chiapas, Partido Encuentro Solidario y Redes Sociales Progresistas.

Encuesta MetricsMx sobre la gubernatura de Chiapas (Eduardo Díaz/SDPnoticias.com)

Un 15.8% votaría por Olga Luz Espinosa Morales, abanderada de “Fuerza y Corazón por Chiapas”, del PAN, PRI y PRD.

Sin saber quién es el candidato de Movimiento Ciudadano, un 5.3% votaría por él.

Un 5% más por Víctor Manuel Mandujano López quien va como candidato independiente y un 2% votaría por un candidato del Partido Popular Chiapaneco. Solo un 0.7% votaría por un candidato de Nueva Alianza.

Un 9.8% de los encuestados aun no sabe por quién votaría y un 7.9% dice que no votará.

Ante la pregunta:

¿Quién cree usted que gané la elección de este año de gobernador de Chiapas?

Un 58.6% de los encuestados piensan que ganará Eduardo Ramírez Aguilar. Por Olga Luz Espinosa Morales un 16% y quienes piensan que sería Víctor Manuel Mandujano López sería un 6.7%.

Por cualquier otro candidato un 7.4% piensan que ganaría y quienes dicen que no saben quién ganará es un 11.3%

Encuesta MetricsMx sobre la gubernatura de Chiapas (Eduardo Díaz/SDPnoticias.com)

Cuando se preguntó:

“De entre los siguientes dos candidatos, ¿por quién nunca votaría para gobernador de Chiapas?

Por la candidata Olga Luz Espinosa Morales, de “Fuerza y Corazón por Chiapas” no votaría el 43% de los ciudadanos. Por Eduardo Ramírez Aguilar de “Sigamos Haciendo Historia en Chiapas” nunca votaría el 33.6% de los ciudadanos. Un 12.1% dijo que no votaría por ninguno de los dos y un 11.3% dijo que no lo sabe.

Encuesta MetricsMx sobre la gubernatura de Chiapas (Eduardo Díaz/SDPnoticias.com)

Por último ante la siguiente pregunta:

De las siguientes, ¿cuál opción le describe mejor a usted?

Un 67.6% se decantó por “ya decidí definitivamente por quién votar para gobernador”. Mientras un 16.9% considera que: “ya tomé una decisión, pero todavía podría cambiar de opinión”; seguido de un 11.2% de quienes mencionan que ya tomaron una decisión, pero que aún pueden cambiar de opinión. Un 11.2% dijo que aún no ha decidido por quien votar, porque lo están pensando. Mientras que el 4.3% mencionó que” a mí no me interesa votar”.

Encuesta MetricsMx sobre la gubernatura de Chiapas (Eduardo Díaz/SDPnoticias.com)

Las elecciones están a menos de cinco meses de llevarse a cabo. Las encuestas realizadas por MetricsMx seguirán llevándose a cabo para acercar a los lectores la decisión de los posibles votantes.

Metodología

Encuesta telefónica con robot, realizada el 13 de febrero de 2024 a 600 mayores de edad residentes de Chiapas. Enviando preguntas con mensaje pregrabado que contesta el entrevistado en su teclado telefónico marcando opciones. Se llevo a cabo un muestreo probabilístico de números fijos y celulares del estado de Chiapas. Se ajustaron los datos en base a las características de los entrevistados, por género y edad de la lista nominal del Instituto Nacional Electoral del 11 de enero de 2024 de residentes en Chiapas. Margen de error máximo de +/-4.00% con un nivel de confianza del 95%. Tasa de rechazo: 98.9%