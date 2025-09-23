El gobernador Alfonso Durazo Montaño inauguró el Albergue para Familiares de Pacientes del Hospital General de Especialidades, un espacio que beneficiará a más de 1.6 millones de sonorenses foráneos que viajan a Hermosillo en busca de atención médica.

Alfonso Durazo inaugura Albergue para Familiares de Pacientes del Hospital General de Especialidades (Cortesía)

La obra tuvo una inversión histórica de 33.2 millones de pesos y cuenta con 83 camas, además de espacios dignos que garantizan seguridad, higiene y acompañamiento a las familias. Con este albergue, se marca un antes y un después en los servicios de salud en Sonora.

Alfonso Durazo inaugura albergue para familiares en Hermosillo

El mandatario estatal inauguró el albergue acompañado de su esposa y presidenta honoraria del DIF Sonora, Rocío Chávez Murillo. Durante el evento, Durazo subrayó que este espacio responde a una necesidad urgente de miles de familias que, ante la enfermedad de un ser querido, no tenían un lugar seguro y digno donde permanecer.

Me da muchísimo gustó que hayamos conseguido materializar esta necesidad que viene a complementar los servicios gratuitos del hospital general Alfonso Durazo

En el evento asistieron el secretario de Salud, José Luis Alomía Zegarra; la titular de Sidur, Alejandra Castro Valencia; y la coordinadora federal del IMSS-Bienestar en Sonora, Gabriela Nucamendi Cervantes, entre otras autoridades.

La obra, ubicada a un lado del Hospital General de Especialidades, representa un antes y un después en la atención social en Sonora, al brindar un espacio digno y seguro para quienes acompañan a sus seres queridos en momentos de enfermedad.