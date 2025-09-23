El gobernador Alfonso Durazo Montaño inauguró el Albergue para Familiares de Pacientes del Hospital General de Especialidades, un espacio que beneficiará a más de 1.6 millones de sonorenses foráneos que viajan a Hermosillo en busca de atención médica.
La obra tuvo una inversión histórica de 33.2 millones de pesos y cuenta con 83 camas, además de espacios dignos que garantizan seguridad, higiene y acompañamiento a las familias. Con este albergue, se marca un antes y un después en los servicios de salud en Sonora.
Alfonso Durazo inaugura albergue para familiares en Hermosillo
El mandatario estatal inauguró el albergue acompañado de su esposa y presidenta honoraria del DIF Sonora, Rocío Chávez Murillo. Durante el evento, Durazo subrayó que este espacio responde a una necesidad urgente de miles de familias que, ante la enfermedad de un ser querido, no tenían un lugar seguro y digno donde permanecer.
Me da muchísimo gustó que hayamos conseguido materializar esta necesidad que viene a complementar los servicios gratuitos del hospital generalAlfonso Durazo
En el evento asistieron el secretario de Salud, José Luis Alomía Zegarra; la titular de Sidur, Alejandra Castro Valencia; y la coordinadora federal del IMSS-Bienestar en Sonora, Gabriela Nucamendi Cervantes, entre otras autoridades.
La obra, ubicada a un lado del Hospital General de Especialidades, representa un antes y un después en la atención social en Sonora, al brindar un espacio digno y seguro para quienes acompañan a sus seres queridos en momentos de enfermedad. El albergue cuenta con 83 camas distribuidas en dos plantas, además de áreas que garantizan tranquilidad, higiene y acompañamiento a las familias.