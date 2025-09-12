Sonora Power

Este sábado se cumple la ceremonia de rendición de cuentas para el gobernador Alfonso Durazo Montaño, que en este caso entregará su cuarto informe de gobierno.

Se llega a este momento en una fase importante para el gobierno del sonorense, que paso a pasito, logró consolidar la visión de la cuarta transformación en Sonora y que ahora muy de la mano de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se alista para entrar en la recta final de su administración, una fase final que incluso podría acelerarse al calor de los acontecimientos políticos de la esfera nacional.

Durazo llega a este sábado 13 de septiembre con un fuerte espaldarazo de parte de la presidenta Sheinbaum, que apenas hace una semana estuvo en Sonora para hacer el ejercicio de rendición de cuentas por su primer informe de gobierno, pero en ese gran acto político quedaron claros algunos detalles que es importante delinear.

El gobernador un par de horas antes de que arrancara el mitin con la presidenta, se hizo presente en el Centro de Usos Múltiples de Hermosillo para pedirle a la muchedumbre que ya se aglomeraba para recibir a la jefa del Ejecutivo, que le ayudaran a convertir a ese evento, en el mejor de la gira que emprende Sheinbaum por todo el país.

La gente de Sonora no le falló y arropó a una emocionada presidenta, mostrando lo ya dicho en este espacio hace unos días, que en Sonora existe un romance hacia la figura de la primera mujer presidenta, con niveles de aprobación de 82.7%, es decir por encima de la media nacional.

El gobernador Durazo incluso tuvo un gesto hacia la jefa de la 4T al arranque de su mensaje, pues la multitud comenzó a aclamarlo, repitiendo primero un murmullo y después abiertos vítores, que decían: “¡Gobernador! ¡Gobernador!”, que él mismo acalló diciendo a los asistentes: “Hoy no es el momento del gobernador, hoy el el momento en el que los sonorenses mostramos nuestro apoyo a nuestra presidenta”.

De ahí se desató uno de los mejores actos públicos que yo he visto de la presidenta, y no solo en Sonora, una suerte de intercambio de mensajes, resultados, compromisos y mucho cariño.

La presidenta incluso al cierre de su mensaje dijo que su anfitrión, Alfonso Durazo es sin duda el mejor gobernador que ha tenido Sonora, con lo que ademas cumplió a nivel de elogio de la máxima autoridad política que existe en este país, con el anhelo expresado por el propio gobernador en su toma de protesta, 4 años atrás de alcanzar ese propósito.

La realidad es que los estudios de opinión le han concedido ya a Durazo la posición del gobernador mejor evaluado en todo el país y fuera de toda duda, su buen trabajo a permitido recuperar Sonora, recuperar su infraestructura y colocar al estado como uno de los líderes en el nuevo desarrollo que vive México.

Este sábado los sonorenses celebraremos con Alfonso Durazo 4 años que han sido muy relevantes para Sonora, en esta etapa hemos recuperado nuestra dignidad, el estado se ha reposicionado como punta de lanza del desarrollo nacional, la entidad ha logrado recuperar niveles de paz que no se veían desde hace 10 años y encima de todo, la entidad se colocó como uno de los estados con menores niveles de pobreza en todo México, comprobando que en efecto, el modelo de humanismo mexicano creado por Andrés Manuel López Obrador y continuado por Claudia Sheinbaum.

La expectativa es grande, el sábado los sonorenses estaremos muy atentos a la rendición de cuentas del gobernador Alfonso Durazo.

