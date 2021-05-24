Denuncian a Ernesto Gándara por despilfarro de recursos

México.- Usuarios en redes sociales han circulado un video del candidato de la alianza PRI-PAN-PRD a la gubernatura de Sonora, Ernesto Gándara.

Video en el que se presume que Ernesto Gándara habría gastado más de 70 mil pesos de cuando fue alcalde de Hermosillo por la renta de dos helicópteros.

De acuerdo con las imágenes, el candidato por Sonora aterrizó en el pueblo de Sahuaripa, junto con su equipo.

El precio de renta de los 2 helicópteros sería de más de 30 mil pesos cada uno.

Es decir, por cada hora de renta, Ernesto Gándara habría gastado 70 mil pesos en sus vuelos de helicóptero.

A raíz de su candidatura como gobernador de Sonora, internautas han demando en redes sociales este tipo de acciones.

Se reprueba que el ahora candidato Ernesto Gándara haya despilfarrado los recursos municipales cuando se encontraba siendo alcalde de Hermosillo.

Hasta el momento Ernesto Gándara no ha pronunciado declaraciones al respecto, sin embargo, en redes sociales se ha viralizado supuesto video del gasto del candidato.

Así dilapidó los recursos municipales cuando fue alcalde de Hermosillo.

Esto es lo que nos esperaría con Gándara en Sonora, pero afortunadamente ya tenemos #UnSonoraParaTodos con @AlfonsoDurazo gobernador. pic.twitter.com/gjr9BZG5Tu — HUGO ALBERTO SOTO COTA 🔥SONORA🔥 (@hasc1965) May 24, 2021

Ernesto Gándara promete inversión de 300 millones de pesos para reactivación educativa

El candidato de la alianza “Va por Sonora”, Ernesto Gándara, señaló que invertirá 300 millones de pesos para la reactivación educativa y la rehabilitación de escuelas deterioradas.

Esto ante el cierre ocasionado por la pandemia de Covid-19 en el estado de Sonora. Para cumplir el objetivo, el candidato Ernesto Gándara declaró que Sonora cuanta con un presupuesto de alrededor de 70 mil millones de pesos .

Durante una reunión con integrantes de Coparmex, Canacope, Canaco y Canacintra, el candidato de la alianza PRI-PAN-PRD, aseguró que en caso de ganar las próximas elecciones ese dinero se destinara a la rehabilitación de escuelas públicas.

Invitó a establecer un equipo para construir acuerdos y trabajar en conjunto con mini, pequeñas y medianas empresas en el estado de Sonora.