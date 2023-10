Hoy 8 de octubre, la activista Ceci Flores, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, denunció que en los últimos días ha recibido nuevas amenazas de muerte y fotos de personas asesinadas.

Desde Estados Unidos, Ceci Flores denunció en un video compartido en sus cuentas de redes sociales que en los últimos cinco días ha sido amenazada continuamente y, por ende, torturada psicológicamente al grado de no poder dormir.

“Este mensaje es para dar a conocer que, lamentablemente, aunque no le debo nada a nadie, sigo siendo amenazada, estoy siendo torturada psicológicamente al grado que no me dejan ni dormir”, acusó la madre buscadora de Sonora en un video.

La activista detalló que a pesar de encontrarse este fin de semana en Estados Unidos y, por consiguiente, de estar protegida por las autoridades norteamericanas, continúa recibiendo amenazas y le han sido enviadas “imágenes terribles de todo lo que me pueden hacer” desde números de Sonora y del país vecino.

Tras recibir estas nuevas amenazas, apuntó que ya notificó del asunto a las autoridades de Sonora, quienes son las que actualmente llevan su caso y el de sus hijos desaparecidos.

“Alguien está ordenando que me quiten la vida. A alguien le está estorbando mi presencia”, dice Ceci Flores

Ante las más recientes amenazas recibidas, Ceci Flores refirió que alguien está ordenando que le quiten la vida, pues le “estorba” su presencia y lo que está haciendo en favor de la localización de sus hijos Alejandro y Marco, quienes desaparecieron en 2015 y 2019, respectivamente.

En este aspecto, exigió a las autoridades mexicanas que realicen la investigación para saber quién está detrás de las amenazas en su contra y no esperarse hasta que la asesinen.

“No quiero que esperen a que me maten para luego hacer monumentos y luego ponerle mi nombre a las calles, no yo no quiero ser una más de las madres que han perdido la vida en la lucha por buscar a sus hijos”, expresó la activista.

Ceci Flores, Líder de Madres Buscadoras de Sonora (Especial)

Ceci Flores asegura que no representa un peligro: “No me pidan dejar de buscar, son mis hijos y una madre, jamas los dejará solos”

En su video de casi 2 minutos, Ceci Flores cuestionó a quien la amenaza del porqué hacerlo contra ella, si aseguró “yo no le hago daño a nadie”.

Descartó que ni ella ni las integrantes del colectivo Madres Buscadoras de Sonora representan un peligro para nadie. Indicó que no está culpando a nadie por la desaparición de sus hijos, sino solamente que pide sean buscados, localizados “y que vuelvan a casa”.

“Mi único pecado es amar a mis hijos más que a mi propia vida y por lo cual estoy luchando por ellos. No me pidan dejar de buscar, son mis hijos y una madre, jamas los dejará solos”, escribió.