La activista Ceci Flores Armenta, lideresa del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, viajó a Estados Unidos, para sostener un encuentro con líderes internacionales en la Casa Blanca.

En un video compartido en redes sociales, Ceci Flores indicó que este domingo 24 de septiembre acudiría a Washington D. C., luego de que fue nominada como una de las mujeres más importantes e influyentes del mundo.

Subrayó que al evento fueron invitadas más de 70 mujeres activistas defensoras de derechos humanos de distintas partes del mundo y que ella es la única mexicana.

“Para mí es un orgullo el que el Consulado de Estados Unidos me haya denominado para estar en este evento”, expresó Ceci Flores en la grabación.

“Estoy afuera de la Casa Blanca abrazada del recuerdo de mis hijos”, dice Ceci Flores en Estados Unidos

En las inmediaciones de la Casa Blanca, Ceci Flores agradeció el apoyo que las autoridades de Estados Unidos la hayan invitado para que “la voz de nuestros desaparecidos” traspasen fronteras y estar este domingo en Washington D. C.

Asimismo, señaló que en los próximos días, estará participando en distintas actividades de otras ciudades de Estados Unidos.

“Espero que mis desaparecidos estén bien orgullosos de tener la mamá que tienen, porque su voz traspasó fronteras en la lucha por encontrarlos. No voy a descansar y no me voy a rendir hasta que vuelvan a casa, pero mientras vamos a seguir alzando la voz por ellos”, agregó la madre buscadora sobre sus hijos Alejandro y Marco, quienes desaparecieron en 2015 y 2019, recpectivamente.

Estoy afuera de la Casa Blanca abrazada del recuerdo de mis hijos.



Un día voy a encontrarme con ellos y les rendiré cuentas, sabrán que su mamá removió kilómetros de tierra, caminó desiertos, desenterró esperanza y recorrió el mundo buscando paz para su hijos y los de todos.🙏🏽😭 pic.twitter.com/9Zd1sL32bG — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) September 24, 2023

Ceci Flores ha sido nominada entre las mujeres más influyentes en el mundo por la revista Forbes y la BBC

La revista Forbes y la cadena BBC han distinguido a Ceci Flores como una de las mujeres más influyentes del mundo debido a su labor al frente del colectivo Madres Buscadoras de Sonora.

En 2022, Ceci Flores fue incluida en el décimo listado de las 100 mujeres más influyente del mundo de la BBC, entre otras políticas, activistas y deportistas.

Tras ser incluida en el listado, la activista expresó que ello le da fuerza para seguir adelante con la labor de búsqueda de personas desaparecidas y agradeció que su trabajo sea reconocido más allá de México.

En el mismo año, Ceci Flores también fue incluida en la lista de la revista Forbes como una de las 100 mujeres más influyentes del mundo, al descatar su labor en favor de las personas desaparecidas en México y estar al frente de un colectivo que hasta ese momento había hecho posible la localización de más de 900 cuerpos y 139 personas vivas.