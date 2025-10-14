El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, realizó recorridos en Guaymas y zonas aledañas para registrar los daños ocasionados por la tormenta tropical “Raymond”. Asimismo, se evaluaron las necesidades de las familias afectadas para entregarles apoyos.

Alfonso Durazo registra daños en Guaymas

De acuerdo con la evaluación que hizo Protección Civil, en Estación Orozco es donde se registró la mayor población afectada, por lo que se les hará entrega de apoyos de los Programas del Bienestar de Sonora, con el objetivo de que recuperen sus bienes.

El mandatario detalló que no se registraron pérdidas humanas; sin embargo, se detectaron afectaciones por inundaciones en el puente Douglas, el cual tendrá trabajos de reforzamiento estructural para evitar riesgos.

Además, se reportaron arroyos crecidos, deslaves y viviendas afectadas, incidencias que han sido atendidas de forma oportuna con el despliegue de elementos de los tres órdenes de gobierno.

El gobernador Alfonso Durazo supervisa zonas afectadas por las lluvias en Guaymas (Cortesía)

Durazo Montaño señaló que en toda la entidad se registraron 157 reportes de diversa índole, los cuales han sido atendidos por las autoridades correspondientes.

Asimismo, explicó que con las lluvias las presas han aumentado su nivel, dos mil millones de metros cúbicos más que las reservas de agua que había en estas fechas el año anterior.

Por su parte, Fernando Rojo de la Vega, secretario de Bienestar en Sonora, mencionó que se está haciendo el censo correspondiente para conocer el total de afectaciones de las familias con el fin de brindar apoyos, como el programa de vivienda.