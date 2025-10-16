Alfonso Durazo logró que Sonora se consolidara como el principal productor minero en la frontera norte, al registrar 810.8 millones de dólares en exportaciones durante el segundo trimestre de 2025 y una participación de 10.8%, de acuerdo con cifras del INEGI.

Sonora consolida su desarrollo minero

La entidad ocupó el cuarto lugar a nivel nacional en exportaciones mineras, resultado de la política económica impulsada por el mandatario estatal, quien destacó que Sonora es reconocido como el corazón minero de México, concentrando el 33.8% de la producción total en el país.

La minería en Sonora es una actividad esencial, ya que se mantiene con un marcado ascenso y bien consolidado, arrojando excelentes resultados de positividad a los inversionistas tanto mexicanos como extranjeros, traduciéndose en la generación de empleos bien pagados, apoyos a todos los municipios con actividad minera y en el desarrollo de capital humano. Alfonso Durazo

El gobernador resaltó que, a partir de la implementación del Plan Sonora de Energías Sostenibles, se ha fortalecido la minería con un crecimiento productivo sostenido, impulsado por la llegada de empresas extranjeras y la creación de empleos bien remunerados.

Bajo el liderazgo de Alfonso Durazo, Sonora se posiciona como el principal productor minero en la frontera. (Cortesía)

Asimismo, se informó que Sonora es actualmente el principal productor nacional de oro, cobre, grafito, wollastonita y molibdeno, y que la minería representa el 25 por ciento del Producto Interno Bruto estatal. La entidad cuenta con 47 unidades mineras activas, con capacidad para generar más de 155 mil empleos directos e indirectos.