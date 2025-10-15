Durante un encuentro que reunió a representantes del sector público y privado, el gobernador Alfonso Durazo Montaño inauguró la Reunión Nacional de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en Hermosillo, siendo reconocido por su liderazgo en el desarrollo de obras que fortalecen la economía y conectividad de Sonora.

“No solo por la inversión pública que generará empleos y contribuye al crecimiento económico del estado, sino especialmente porque a largo plazo fortalecerá nuestra posición logística, comercial, turística y con ello se abrirán nuevas oportunidades de desarrollo para la entidad” Alfonso Durazo, gobernador de Sonora

Alfonso Durazo impulsa proyectos estratégicos para el desarrollo de Sonora

Junto al subsecretario de Infraestructura, Juan Carlos Fuentes Orrala, el gobernador señaló que la 4T ha marcado una nueva etapa priorizando el bienestar social y la equidad entre comunidades rurales y urbanas.

Entre los proyectos destacados que mencionó se encuentran las carreteras Bavispe–Nuevo Casas Grandes y Guaymas–Chihuahua, así como la reubicación ferroviaria de Nogales y la ratificación del ferrocarril Ciudad de México–Nogales, obras clave para mejorar la conectividad nacional y el comercio transfronterizo.

El gobernador de Sonora impulsa el desarrollo en infraestructura en el estado (Cortesía)

Por su parte, Juan Carlos resaltó que el Programa Nacional de Infraestructura busca fortalecer la participación del sector privado en procesos justos y transparentes.

El evento contó con la presencia de Luis Rafael Méndez Jaled, presidente nacional de la CMIC; Gustavo Arbayo Luján, Roberto Lazzeri Montaño, Máximo Moscoso Pintado y otras autoridades del sector empresarial y gubernamental.