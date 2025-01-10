Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, promueve estrategias conjuntas con el Gobierno de México para el uso sostenible de recursos mineros en el estado.

Esto, incluyendo la producción del auto eléctrico Olinia, como parte del Plan Sonora de Energías Sostenibles.

Alfonso Durazo realiza reunión para seguimiento de proyectos

Alfonso Durazo se reunió con Fernando Aboitiz, de la Secretaría de Economía, para evaluar proyectos de extracción minera y el uso de aguas residuales .

También analizaron la explotación de minerales como el cobre, esencial para el Plan Sonora.

Alfonso Durazo destaca proyecto del auto eléctrico Olinia

El gobernador Alfonso Durazo destacó que el auto eléctrico Olinia, impulsado por Claudia Sheinbaum y fabricado en Sonora, consolidará al estado como líder en desarrollo sostenible.

Este proyecto busca aprovechar los recursos minerales localmente para beneficiar a las familias sonorenses.