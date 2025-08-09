El gobernador Alfonso Durazo informó que Sonora alcanzó el segundo lugar nacional en crecimiento de actividad industrial, con un incremento del 2.8 por ciento en abril de 2025, de acuerdo con cifras del INEGI.

En su mensaje, señaló que este resultado es fruto del esfuerzo conjunto para atraer inversiones, generar empleos y consolidar el desarrollo económico.

Sonora impulsa a la industria manufacturera

Sonora presentó un crecimiento interanual del 5.1 por ciento, principalmente gracias a la industria manufacturera, que aumentó 3 por ciento respecto al mismo mes del año anterior.

Este avance coloca al estado entre las entidades con mayor dinamismo productivo junto con Puebla, Aguascalientes, Sinaloa, Ciudad de México y Colima.

Plan Sonora de Energías Sostenibles, motor de Sonora

Alfonso Durazo afirmó que el desempeño industrial refleja la fortaleza económica de la región, impulsada por el Plan Sonora de Energías Sostenibles, que consolida al estado como referente en el ámbito industrial y energético del país.

El mandatario destacó que el liderazgo de la entidad en manufactura es clave para atraer inversiones, generar más empleos y fortalecer la competitividad, ofreciendo mayores oportunidades para todas y todos los sonorenses.