Alfonso Durazo Montaño presentó a Claudia Sheinbaum los avances del programa IMSS-Bienestar en Sonora, destacando una inversión histórica de más de dos mil millones de pesos en infraestructura hospitalaria, medicamentos y personal médico especializado.

Infraestructura y operación del sistema de salud

Sonora cuenta con 17 hospitales de segundo nivel, dos de tercer nivel, 222 centros de salud, 26 Unidades de Especialidades Médicas y 13 unidades móviles operando al ciento por ciento, gracias a la coordinación entre gobiernos federal y estatal

Supervisión y nuevos proyectos hospitalarios

El IMSS-Bienestar opera con una coordinación estatal y diez regionales que supervisan diversos centros médicos. Actualmente funcionan plenamente tres hospitales clave, y se planean cinco proyectos nuevos con una inversión cercana a 750 millones de pesos.

Compromiso con atención médica gratuita y abasto

Se confirmó la existencia de mil ciento cuarenta y nueve médicos especialistas y ochocientos veintisiete generales.

Ambos gobiernos ratificaron su compromiso para garantizar el abasto de medicamentos y atención médica gratuita en todas las unidades IMSS-Bienestar para la población que más lo requiere.