Bruno Cházaro León renunció a su militancia en el Partido Acción Nacional (PAN) en Hermosillo, Sonora, después de 15 años de formar parte del partido.

En un mensaje difundido en redes sociales, afirmó que Acción Nacional perdió el rumbo, aunque reconoció que dentro de sus filas permanece gente valiosa.

“A mi familia, a quien he compartido por muchísimos años en Acción Nacional, quisiera reiterarles un profundo agradecimiento. Hoy he tomado la decisión de renunciar a mi militancia en Acción Nacional” Bruno Cházaro León, ex militante del PAN

En un video publicado en sus redes sociales, Cházaro explicó que durante más de una década participó en el partido con entusiasmo y asumió distintas responsabilidades en Hermosillo y otros lugares de México.

Hoy cierro mi etapa como militante de Acción Nacional.

Gracias a quienes caminaron conmigo; las convicciones permanecen.

Mi trabajo sigue: generar alternativas para nuestro estado. pic.twitter.com/PUxypJT62h — Bruno A. Cházaro L. (@BrunoAChazaro) October 15, 2026

Asimismo, agradeció a los militantes con quienes compartió su trayectoria política y las oportunidades que recibió durante esos 15 años. También señaló que las amistades que construyó dentro del PAN permanecerán pese a su salida.

Bruno Cházaro acusa al PAN de perder el rumbo en Hermosillo

En su mensaje, el político aseguró que su renuncia no significa que cambiará sus convicciones ni los valores que lo llevaron a incorporarse al PAN.

Sin embargo, explicó que modificará la forma en que participará en la vida política de Hermosillo, Sonora.

“Creo que Acción Nacional perdió el rumbo, lamentablemente, pero eso no implica que la gente que participa ahí, muchísima gente valiosa, sea parte de eso” Bruno Cházaro León, ex militante del PAN

Cházaro no detalló los motivos de su crítica al partido en Hermosillo, Sonora. No obstante, reconoció la labor de otros integrantes del PAN y señaló que algunos de ellos participarán en el próximo proceso electoral de 2027.

Tras anunciar su renuncia, tampoco aclaró si se incorporará a otra fuerza política o si buscará una nueva posición partidista. En su mensaje, dejó abierta la posibilidad de continuar su participación política.

¿Qué hará Bruno Cházaro tras renunciar al PAN?

Aunque no anunció a qué partido podría sumarse, Bruno Cházaro afirmó que seguirá trabajando en la construcción de una alternativa política para Hermosillo y para las y los sonorenses.

“Yo seguiré participando, seguiré echado para adelante y seguiré sobre todo buscando construir una alternativa de futuro, una alternativa que nos permita dar opciones a las y los sonorenses, en nuestra ciudad, en Hermosillo. Estamos viendo hacia adelante, la lucha no cambia y tampoco cambian nuestras convicciones. Les mando un fuerte abrazo y seguro nos seguiremos viendo” Bruno Cházaro León, ex militante del PAN

Por ahora, Cházaro no ha precisado cuál será su siguiente paso político ni si buscará participar en las elecciones de 2027 desde otra organización.