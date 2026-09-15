La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) detuvo a Felipe Alberto “N”, de 21 años, e Iram José “N”, de 26, quienes son investigados por su posible relación con el asesinato del creador de contenido José Luis Esparza, conocido como “El Piturris”, ocurrido el pasado 10 de septiembre en Ciudad Obregón.

Los detenidos fueron ubicados el lunes 14 de septiembre alrededor de las 12:55 horas, cuando agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) analizaban cámaras de videovigilancia y detectaron un BMW 530i gris relacionado con una línea de investigación por hechos violentos en Cajeme, Sonora.

AVANCE INFORMATIVO



Investigación de AMIC por delitos de alto impacto deriva en persecución y captura de dos armados en Cajeme



Cajeme, Sonora, 14 de septiembre de 2026.- Labores de investigación desarrolladas por la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), en… pic.twitter.com/2SBxVmWBel — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) September 15, 2026

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