Richard Panas, objetivo prioritario de Estados Unidos, fue detenido en Mérida, Yucatán; tiene cuatro órdenes de aprehensión y está acusado de fraude y robo de identidad.
El Gabinete de Seguridad dio a conocer la detención en coordinación institucional con el Instituto Nacional de Migración, ya que Richard Panas no pudo acreditar su estancia en México.
De momento, las autoridades no han dado a conocer si Richard Panas será extraditado a Estados Unidos, de donde es oriundo; dicho país no se ha pronunciado.
Richard Panas, objetivo prioritario de Estados Unidos, es detenido en Mérida, Yucatán
En una publicación compartida en redes sociales, el Gabinete de Seguridad dio a conocer la detención de Richard Panas, en Mérida, Yucatán, en coordinación con:
Fue mediante acciones de la Agencia de Investigación Criminal que se llevó a cabo la detención en conjunto con el INAM, por lo que destacan fue en coordinación interinstitucional.
Sin embargo, se desconocen las condiciones en las que se llevó a cabo la detención de Richard Panas, así como si sería este miércoles 29 de octubre.
Ya que el Gabinete de Seguridad destacó la cooperación internacional para localizar y detener a las personas que otros países requieren, como en este caso Estados Unidos.
Richard Panas es acusado de fraude y robo de identidad en Estados Unidos
De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, Richard Panas es considerado un objetivo prioritario en Estados Unidos, con cuatro órdenes de arresto en Florida.
Se desconocen más detalles debido a que no se encontró mayor información de Richard Panas, quien está acusado de robo de identidad, por lo que es probable, no sea su nombre.
Asimismo, se le acusa de estar vinculado a una célula delictiva dedicada al fraude, aunque el Gabinete de Seguridad no especificó la organización criminal o su función en la misma.