México enfrenta un rezago significativo en atención de fisioterapia; actualmente, existe apenas 1 fisioterapeuta por cada 10 mil habitantes, mientras que la Organización Mundial de la Salud recomienda 1 por cada mil. Esta brecha impacta directamente en la calidad de vida de millones de personas, especialmente si se considera que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 6.2 millones de personas viven con alguna discapacidad y 3 millones presentan dificultades para caminar o moverse.

Ante este panorama surge Small Haughton Rehab Franquicias (SHRF), una startup mexicana HealthTech fundada por el Dr. Lorenzo Small Haughton, especialista en rehabilitación con más de cuatro décadas de experiencia, y Gustavo Santa Rosa, matemático egresado de la Universidad de Cambridge y experto en inversiones.

Small Haughton Rehab Franquicias integra IA y realidad virtual

La propuesta de SHRF integra Inteligencia Artificial y Realidad Virtual en sus protocolos clínicos para evaluar, tratar y monitorear trastornos musculoesqueléticos y neuromotores. Mediante estas herramientas, la empresa analiza patrones de movimiento, detecta alteraciones biomecánicas y diseña programas personalizados que se ajustan en tiempo real según el progreso del paciente, reduciendo la variabilidad clínica y el abandono terapéutico.

La compañía opera actualmente cinco unidades en México, con una atención superior a 12 mil pacientes al año. Además, implementa un modelo híbrido que combina atención presencial con telerehabilitación asistida por IA, permitiendo a los pacientes realizar ejercicios supervisados desde dispositivos móviles o computadoras, con seguimiento inteligente continuo.

“Nuestra compañía ya está presente en México, con 5 unidades operando, atendiendo a más de 12,000 pacientes al año, brindando soluciones de rehabilitación bajo una mejora continua de técnicas y protolocos, innovación tecnológica y un esquema operativo de inversión franquiciatario, que, además atiende, mediante un modelo híbrido, las necesidades de pacientes con necesidades físicas de rehabilitación y fisioterapia, a través de la innovación de la tele-rehabilitación, tecnolgía de punta” Dr. Lorenzo Small Haugton, especialista en rehabilitación

Este enfoque busca ampliar el acceso a servicios de fisioterapia en regiones donde la oferta profesional es limitada, utilizando tecnología de punta para optimizar resultados clínicos.

SHRF trabaja bajo un modelo de franquicia y expansión nacional

SHRF también impulsa un esquema de franquicias que permite a profesionales de la salud abrir centros de rehabilitación con respaldo clínico y tecnológico. La meta es alcanzar 20 unidades en los próximos dos años, generar más de 200 empleos y atender a más de 50 mil pacientes anualmente.

“Nuestra meta es alcanzar 20 unidades operando en los próximos dos años, consolidando una red estructurada de rehabilitación tecnológica y expandiéndose estratégicamente. Generando más de 200 empleos totales, más del 50% de lo que hoy se tiene, y atendiendo a más de 50,000 pacientes cada año” Gustavo Santa Rosa, experto en inversiones

La empresa cuenta con el distintivo oficial “Hecho en México”, otorgado por la Secretaría de Economía, y proyecta consolidarse como una red nacional de infraestructura inteligente en salud, enfocada en democratizar el acceso a la rehabilitación física en el país.