Sinaloa continúa dando grandes pasos hacia una entidad desarrollada, pues de acuerdo con los datos más recientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el estado se colocó como la segunda entidad del país con mayor crecimiento en empleo formal.

“Es un dato muy positivo para el estado, ya que de venir siete meses a la baja ya muestra una recuperación importante, el empleo formal en Sinaloa y habla del crecimiento en el estado” Ricardo Velarde Cárdenas, secretario de Economía de Sinaloa

De acuerdo con la información, del secretario de Economía de Sinaloa, Ricardo Velarde Cárdenas, durante septiembre de 2025 Sinaloa alcanzó 594 mil 545 empleos formales registrados, lo que representa un incremento mensual de 15 mil 540 puestos.

Sinaloa muestra recuperación económica

Este crecimiento representa una importante recuperación para el estado, luego de siete meses consecutivos de baja en la generación de empleo formal.

En la comparación anual, de septiembre del 2024 al 2025, Sinaloa sumó 3 mil 7 empleos nuevos, ubicándose como el décimo lugar nacional en creación de empleo formal.

Por otra parte, el sector comercio fue el que más contribuyó al crecimiento, con un aumento de 12 mil 123 empleos, seguidos de los sectores industriales y de servicios.

De acuerdo con la Secretaría de Economía, estos resultados reafirman el compromiso del gobierno de Sinaloa por avanzar hacia la estabilidad económica.