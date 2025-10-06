El Gobierno de Sinaloa, encabezado por el doctor Rubén Rocha Moya, respaldó la edición 2025 del Trail Running Cosalá, una competencia que reunió a más de 600 corredores en una ruta que recorrió montañas, ríos y paisajes naturales del Pueblo Mágico de Cosalá.

El evento, realizado el domingo 5 de octubre, buscó promover el turismo deportivo y la activación física, consolidando al municipio como uno de los destinos más atractivos para el senderismo y las competencias al aire libre.

Trail Running Cosalá 2025 impulsa el turismo deportivo

Desde temprano, participantes de distintos municipios y estados se dieron cita para disfrutar de una experiencia única de deporte, naturaleza y convivencia familiar.

El Instituto Sinaloense de Cultura Física y el Deporte (ISDE), en coordinación con el ayuntamiento de Cosalá, respaldó la competencia con el objetivo de fortalecer la economía local y fomentar estilos de vida saludables.

Con éxito se lleva a cabo el Trail Running Cosalá 2025 en Sinaloa. (Cortesía)

La presidenta municipal de Cosalá, Carla Úrsula Corrales Corrales, expresó su entusiasmo por recibir a cientos de atletas que, además de competir, disfrutaron de las bondades del municipio.

Nos llena de alegría ver a tantas personas disfrutar de nuestra tierra, de sus paisajes y de su gente. Este tipo de eventos no solo promueven la actividad física, sino también el turismo y la convivencia familiar. Agradecemos profundamente al Gobierno del Estado de Sinaloa, que encabeza el doctor Rubén Rocha Moya, por todo el apoyo brindado a través del Instituto Sinaloense de Cultura Física y el Deporte para la realización de este importante Trail Running, que significa mucho para nuestro municipio. Carla Úrsula Corrales

El Trail Running Cosalá 2025 no solo impulsó la activación física, sino que también mostró el encanto histórico y natural de la región, consolidando al municipio como referente del turismo deportivo en el noroeste de México.