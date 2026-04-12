Sinaloa registró una alta afluencia durante el desfile de la Semana Internacional de la Moto Mazatlán 2026, donde la energía, la adrenalina y las acrobacias marcaron el ambiente.

El recorrido se realizó sobre el Paseo Claussen y la Avenida del Mar, desde el Parque Ciudades Hermanas hasta el Valentino, donde miles de motociclistas nacionales y extranjeros lucieron sus unidades ante locales y turistas.

Mazatlán se llena de motociclistas y espectáculo en su Malecón

El banderazo de salida fue encabezado por Michelle Aguilar Ramos, subsecretaria de Promoción y Operación Turística, en representación de la secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna.

También participaron Alí Zamudio, secretario de Desarrollo Económico municipal; Francis Cázarez, presidenta de Canaco Mazatlán; Cecilia Osuna, presidenta de Canirac Mazatlán, y Jesús Tirado, director del Consejo Consultivo de la Semana Internacional de la Moto.

Durante el desfile, asistentes disfrutaron de un espectáculo visual con motocicletas que van desde las clásicas Harley-Davidson hasta unidades deportivas de alta cilindrada y motos customizadas.

Esta actividad es considerada la más esperada del evento, que año con año se realiza en el puerto y que destaca no solo por la pasión por el motociclismo, sino por su impacto en la economía y proyección internacional de Mazatlán.

La clausura se llevó a cabo el sábado por la noche en el Foro Biker, ubicado en el Centro de Convenciones, con la presentación de Rock And Roses, Black Beats, Los Madakakers y la actuación estelar de Mägo de Oz.