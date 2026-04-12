Sinaloa registró una alta afluencia durante el desfile de la Semana Internacional de la Moto Mazatlán 2026, donde la energía, la adrenalina y las acrobacias marcaron el ambiente.

El recorrido se realizó sobre el Paseo Claussen y la Avenida del Mar, desde el Parque Ciudades Hermanas hasta el Valentino, donde miles de motociclistas nacionales y extranjeros lucieron sus unidades ante locales y turistas.

Mazatlán se llena de motociclistas y espectáculo en su Malecón

El banderazo de salida fue encabezado por Michelle Aguilar Ramos, subsecretaria de Promoción y Operación Turística, en representación de la secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna.

También participaron Alí Zamudio, secretario de Desarrollo Económico municipal; Francis Cázarez, presidenta de Canaco Mazatlán; Cecilia Osuna, presidenta de Canirac Mazatlán, y Jesús Tirado, director del Consejo Consultivo de la Semana Internacional de la Moto.

Durante el desfile, asistentes disfrutaron de un espectáculo visual con motocicletas que van desde las clásicas Harley-Davidson hasta unidades deportivas de alta cilindrada y motos customizadas.

Esta actividad es considerada la más esperada del evento, que año con año se realiza en el puerto y que destaca no solo por la pasión por el motociclismo, sino por su impacto en la economía y proyección internacional de Mazatlán.

La clausura se llevó a cabo el sábado por la noche en el Foro Biker, ubicado en el Centro de Convenciones, con la presentación de Rock And Roses, Black Beats, Los Madakakers y la actuación estelar de Mägo de Oz.

Desfile de la Semana Internacional de la Moto Mazatlán 2026 llena el Malecón de adrenalina.
Desfile de la Semana Internacional de la Moto Mazatlán 2026 llena el Malecón de adrenalina. (Cortesía )