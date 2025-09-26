Culiacán conmemora su 494 aniversario brindando distintas actividades culturales en puntos como Plazuela Obregón y Paseo del Ángel. Estas acciones forman parte del programa impulsado por el Ayuntamiento de Culiacán, en colaboración con la Universidad Autónoma de Sinaloa y el Cenart.

Estas acciones tienen el propósito de fortalecer la identidad, el sentido de pertenencia y promover la convivencia. Los eventos culturales y deportivos continuarán durante esta semana; hasta el 29 de septiembre, día del 494 aniversario de la fundación de Culiacán.

Eventos llevados a cabo en la conmemoración de 494 aniversario de Culiacán

La conmemoración comenzó en el Barrio Mágico Paseo del Ángel, donde la Big Band de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) ofreció un concierto al aire libre. Brindo interpretaciones de reconocidos músicos como Glenn Miller y Henry Mancini acompañaron una velada que combinó arte, gastronomía y convivencia familiar.

Como parte de esta extensa agenda cultural, la Plazuela Álvaro Obregón se convirtió en escenario de las tradicionales Tardes de Danzón, donde decenas de parejas llenaron el kiosco central con pasos elegantes y coreografías improvisadas.

Culiacán celebra 494 aniversario con evento organizado por la UAS y Cenart (Cortesía )

Banda Orquesta Musical Nativos acompañó a los asistentes en una tarde llena de alegría, tradición y convivencia, fortaleciendo la identidad cultural de Culiacán y fomentando la participación ciudadana en espacios públicos.

Reconocimiento a Víctor Aurelio Álvarez Ramírez

La jornada concluyó con un emotivo reconocimiento al exligamayorista Víctor Aurelio Álvarez Ramírez, quien fue entronizado al Salón de la Fama al Mérito Deportivo Culiacán 2025, convirtiéndose en el miembro número 87 en la categoría Deportista Profesional.

Durante la ceremonia, celebrada en el Modular Inés Arredondo (MIA), autoridades, familiares y figuras del deporte reconocieron su trayectoria con los Dodgers de Los Ángeles y el béisbol mexicano, cuyo legado, ha destacado en el impacto de su carrera como inspiración para las nuevas generaciones.

El acto fue organizado por el Ayuntamiento de Culiacán a través del Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física, institución que promueve el reconocimiento a quienes han dejado huella en el deporte local.