El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reveló las cifras de empleo formal del mes de agosto, en donde se puede ver que Sinaloa cerró el mes con 579 mil cinco puestos, es decir, tuvo un incremento de 10 mil 94 puestos de comercio, agricultura y servicios.

Estos resultados son gracias a la capacitación empresarial del programa Saber Hacer en Culiacán.

El programa Saber Hacer en Culiacán es parte fundamental de la generación de empleos (Cortesía)

Sinaloa se convierte en el tercer estado con mayor crecimiento laboral

De acuerdo con la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado, estas cifras representan un avance en la generación de empleo formal en la entidad y la convierten en el tercer estado con mayor crecimiento en el país.

“De acuerdo con las cifras publicadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social, Sinaloa registró en agosto un incremento de más de diez mil empleos formales. Es un avance importante, aunque todavía tenemos retos por delante, por lo que estaremos atentos a la evolución del empleo en los próximos meses y continuaremos reforzando nuestro trabajo” Ricardo Velarde Cárdenas, secretario de Economía

Por otra parte, los participantes de la capacitación de Saber Hacer en Culiacán han concluido la etapa técnica en oficios como plomería, carpintería, herrería y electricidad, y buscan iniciar la etapa de empresarios con temas de atención al cliente.

Este programa fue impulsado por la Secretaría de Economía en coordinación con ICATSIN con el propósito de convertir a los participantes en profesionistas competitivos, capaces de brindar un mejor servicio, generar confianza, ampliar oportunidades y fortalecer la economía familiar y del estado.