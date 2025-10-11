El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, inauguró la nueva obra de drenaje pluvial y cárcamo de rebombeo en la avenida Camarón Sábalo, en la zona dorada de Mazatlán, solucionando el histórico problema de encharcamientos durante la temporada de lluvias.

Rubén Rocha impulsa drenaje pluvial de alta tecnología

La inversión total de esta obra ascendió a 78 millones 595 mil 999 pesos, con equipos importados desde Hungría. El gobernador destacó que, a pesar de la intensa lluvia durante el día de prueba, el sistema comenzó a operar de manera inmediata, desalojando el agua hacia el mar y demostrando su eficacia.

Rubén Rocha Moya supervisa la operación del nuevo sistema de drenaje pluvial en la avenida Camarón Sábalo, Mazatlán (Cortesía)

Además, informó que el nuevo sistema de drenaje pluvial cubre aproximadamente 40 hectáreas de la cuenca de aportación. Su operación consiste en tres pasos claves:

Recolección del agua: a través de rejillas instaladas sobre Blvd. Camarón Sábalo y Av. del Tiburón

Conducción subterránea: mediante tuberías y ductos de concreto armado hacia el cárcamo de rebombeo

Bombeo al mar: el agua se impulsa por cuatro bombas automáticas hacia una caja rompedora de presión y finalmente al mar, protegiendo la playa y reduciendo afectaciones en la arena

El cárcamo cuenta con planta generadora de emergencia, garantizando operación incluso ante apagones

Este proyecto resolverá los encharcamientos históricos en la zona dorada, mejorando la movilidad, la seguridad vial y la experiencia turística. Además, representa un avance significativo en la infraestructura hidráulica de Mazatlán y un ejemplo de gestión eficiente de recursos públicos y planificación urbana.